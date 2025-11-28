Sinemalarda bu hafta: Vizyona giren yapımlar (28 Kasım 2025)

Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Jale Arıkan ve Ercan Kesal'ın oynadığı "İdea" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği filmin konusu özetle şöyle:

"Kemal şehrin dışında, karanlık bir iş adamına ait boş bir villada bekçilik yapmaktadır. Bir gece, ara sıra şehre gidip geldiği otobüste, yüzünü göremediği birinin bıraktığı bir kitap bulur. Üzerinde "İdea" yazan kitabı amaçsızca karıştırıp bırakır. O geceden sonra Kemal'in hayatı asla anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlar. Tuhaf şekilde bir başkası muamelesi görmeye başlar ve giderek bir başkası olmak zorunda kalır."