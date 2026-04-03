Sinemalarda bu hafta: Vizyona giren yapımlar (3 Nisan 2026)
03.04.2026 08:43
Bu hafta 6 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları Zendaya ile Robert Pattinson'ı bir araya getiren "The Drama" ile "Süper Mario Galaksi Filmi" oldu.
THE DRAMA
Senaristliğini ve yönetmenliğini "İlgi Manyağı" ve "Rüya Senaryo" gibi komedi filmleriyle tanınan ve kendine özgü anlatımıyla bilinen Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli'nin üstlendiği “Drama” filminde başrolleri Zendaya ve Robert Pattinson paylaşıyor.
Filmin kadrosunda; Alana Haim, Zoe Winters, Mamoudou Athie, Michael Abbott, Hailey Gates ve Sydney Lemmon gibi isimler de rol aldı.
Yıldız oyuncular Zendaya ve Robert Pattinson'ı bir araya getiren film, evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalan bir çiftin hikayesini odağına alıyor.
SUPER MARIO GALAKSİ FİLMİ
Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in birlikte yönettiği animasyon filmİ "Süper Mario Galaksi Filmi", Mario'nun Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek uzayda farklı galaksileri keşfetttiği ve kozmik bir maceraya atıldığı hikayeyi anlatıyor.
KIBLE: BİTLİSLİ BELKIS
Mert Uzunmehmet'in çektiği "Kıble: Bitlisli Belkıs" filminde başrolleri Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu paylaşıyor. Başlarına gelen karanlık bir olayın ardından öksüz ve yetim kalan Selma, Aysel ve Nurten adındaki üç genç kız kardeş, çareyi adını kimilerinin korkuyla andığı Bitlisli Belkıs'a gitmesi ve akabinde yaşanan olayları konu ediyor.
BÜYÜ 3: SON AYİN
Yönetmen koltuğunda Burak Çelik'in oturduğu, senaryosunu Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı devam filmi “Büyü 3: Son Ayin”de John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias gibi isimler rol alıyor. Film, Anadolu'nun ıssız bir köyünde yarım kalan yasaklı bir ritüelin, 22 yıl sonra Mezopotamya kökenli kadim bir varlığın lanetiyle yeniden canlanarak iki farklı kıtaya ve inanca ortak bir tehdit olmasını anlatıyor.
SOĞUK SOYGUN
Antonio Resines ve Natalia Azahara'nın başrollerini oynadığı "Soğuk Soygun" filminin yönetmen koltuğunda Daniel Calparsoro oturuyor. Senaryosu Arturo Ruiz Serrano imzası taşıyan yapım, İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli bir kar fırtınası nedeniyle otoyolda mahsur kalan para dolu zırhlı bir aracın, kaosu fırsat bilen bir hırsız grubunun hedefi haline gelmesini konu ediyor.
MİTOLOJİ MAFYASI
Burak Serdar Şenal, Anıl Çelik, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Eray Özbal ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı 2025 yapımı “Mitoloji Mafyası” da izleyiciyle buluşuyor. Orçun Benli'nin yönetmenliğindeki film, iki beceriksiz hırsızın yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.