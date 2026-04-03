Sinemalarda bu hafta: Vizyona giren yapımlar (3 Nisan 2026)

Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in birlikte yönettiği animasyon filmİ "Süper Mario Galaksi Filmi", Mario'nun Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek uzayda farklı galaksileri keşfetttiği ve kozmik bir maceraya atıldığı hikayeyi anlatıyor.

KIBLE: BİTLİSLİ BELKIS

Mert Uzunmehmet'in çektiği "Kıble: Bitlisli Belkıs" filminde başrolleri Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu paylaşıyor. Başlarına gelen karanlık bir olayın ardından öksüz ve yetim kalan Selma, Aysel ve Nurten adındaki üç genç kız kardeş, çareyi adını kimilerinin korkuyla andığı Bitlisli Belkıs'a gitmesi ve akabinde yaşanan olayları konu ediyor.

BÜYÜ 3: SON AYİN

Yönetmen koltuğunda Burak Çelik'in oturduğu, senaryosunu Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı devam filmi “Büyü 3: Son Ayin”de John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias gibi isimler rol alıyor. Film, Anadolu'nun ıssız bir köyünde yarım kalan yasaklı bir ritüelin, 22 yıl sonra Mezopotamya kökenli kadim bir varlığın lanetiyle yeniden canlanarak iki farklı kıtaya ve inanca ortak bir tehdit olmasını anlatıyor.