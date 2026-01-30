Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (30 Ocak 2026)

Başrollerinde Kate Hudson ve Hugh Jackman'ın yer aldığı "Kalpten Söylenen Bir Şarkı", Milwaukee'de yaşayan ve Neil Diamond şarkılarını seslendiren "Lightning and Thunder" adlı grubun kurucusu, evli bir çiftin gerçek hayat hikayesini ve müzikal yolculuğunu beyaz perdeye taşıyacak.

Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi ve Mustafa Shakir gibi isimlerin de rol aldığı biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Craig Brewer üstlendi.