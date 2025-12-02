Sinemalarda "Yan Yana" rüzgarı, uyarlama Türk filmleri gündemde

Dokunaklı bir dostluk hikayesini konu alan “Yan Yana” filminde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit başrolleri paylaşıyor. Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.

"Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana"nın oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler de yer alıyor.