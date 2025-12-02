Sinemalarda "Yan Yana" rüzgarı, uyarlama Türk filmleri gündemde
02.12.2025 13:34
Son Güncelleme: 02.12.2025 13:35
NTV - Haber Merkezi
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı "Yan Yana" filminin açılış rekoru kırdı. Uyarlama Türk filmleri dikkat çekiyor.
"The Intouchables" adlı filmden uyarlanan Yan Yana, vizyona girişinden iki hafta sonra 312 bin seyirciye ulaşarak ilk hafta sonuna göre yüzde 52,9'luk artışıyla açılış rekoru kırdı.
Bunun üzerine “Yan Yana” gibi uyarlama Türk filmleri merak edildi. İşte bambaşka hikayelerden ülkemize uyarlanan yapımlar...
YAN YANA
Dokunaklı bir dostluk hikayesini konu alan “Yan Yana” filminde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit başrolleri paylaşıyor. Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.
"Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana"nın oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler de yer alıyor.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
Kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu eden “7. Koğuştaki Mucize” filminin başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur paylaşıyor.
Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan 2019 yapımı filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin üstlendi.
CEBİMDEKİ YABANCI
İtalyan yapımı “Perfetti Sconosciuti” adlı filmin yeniden çevrimi olan “Cebimdeki Yabancı”, bir akşam yemeğinde telefonlarını masaya koyup gelen tüm mesaj ve çağrıları paylaşmaya karar veren bir grup arkadaşın hikayesini konu alıyor.
Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız'ın başrolleri paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Serra Yılmaz oturuyor.
DELİBAL
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı “Delibal” filmi, aynı üniversitede öğrenci olan Barış ve Füsun’un tutku dolu aşk hikayesini izleyiciye aktarıyor.
Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Hint yapımı “Moonu 3" adlı filmden uyarlandı.
SADECE SEN
"Always" adlı Güney Kore yapımı filmden uyarlanan “Sadece Sen”de başrolleri Belçim Bilgin ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor.
Film, Görme engelli Hazal ile eski bir boksör olan Ali'nin yollarının keşismesi ve akabinde yaşanları konu ediyor.
BENİM DÜNYAM
Beren Saat ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı 2013 yapımı "Benim Dünyam", Hint yapımı "Black" filminden uyarlandı.
Film, henüz iki yaşında iken geçirdiği bir hastalık sonucu hem görme hem de duyma yetisini kaybeden Ela'nın topluma kazandırılma sürecini anlatıyor.
EVİM SENSİN
2012 yapımı “Evim Sensin”de Fahriye Evcen ve Özcan Deniz başrolleri paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Özcan Deniz'in oturduğu film, Güney Kore filmi "Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlandı.
Evim Sensin, aradıkları aşkı birbirlerinde bulan Leyla ve İskender'in yaşadıklarını konu ediyor.