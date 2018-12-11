Sinemanın lideri: Kafalar Karışık (Box Office Türkiye 7-9 Aralık 2018 gişe rakamları)
Haftanın yeni filmlerinden Kafalar Karışık, geçtiğimiz haftanın lideri Hedefim Sensin'i geçerek seyirci bazından birinci sıraya otururken, gişe rakamı merakla beklenen Bizim İçin Şampiyon ise kendine üçüncü sırada yer buldu. İşte hafta sonunun (7-9 Aralık 2018) gişedeki seyirci rakamları...
-
1
Paranın Kokusu98
-
2
Son Çıkış530
-
3
Don Kişot'u Öldüren Adam1.519
-
4
Şeytan Geçidi Enhara1.816
-
5
Sihirbazın Balonları15.095
-
6
Haftanın yeni filmlerinden Ölümcül Makineler (Mortal Engines) ise 99.060 seyirciyle listeye beşinci sıradan giriş yaptı.
-
7Toplamda 6 milyon seyirciye doğru giden Müslüm, vizyondaki yedinci hafta sonunu 166.034 seyirciyle dördüncü sırada kapattı.
-
8Çetin birincilik yarışının hemen arkasında, haftanın bir diğer merak edilen filmi Bizim İçin Şampiyon yer aldı. Hayli olumlu yorumlar eşliğinde vizyona giriş yapan film, 195.542 seyirciyle listede üçüncü sırada kendine yer buldu.
-
9İkinci hafta sonunda 266.913 bilet satarak 3.652.400 TL hasılat elde eden Hedefim Sensin ise hasılat cinsinden ipi göğüsleyen yapım oldu.
-
10Hafta sonunda zirvede iki film yer aldı: 270.621 seyirciyle açılışını gerçekleştiren Kafalar Karışık, seyirci bazında birinci sırada yer aldı.