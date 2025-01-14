Sinir sisteminin alarm verdiğini gösteren 9 işaret
Vücuttaki tüm organlar ve dokular arasında iletişimi sağlayan karmaşık bir ağ olan sinir sistemi, vücudun çeşitli fonksiyonlarını kontrol eder, dış çevreden gelen uyarıları algılar ve bu uyarılara uygun tepkiler verir. Sinir sistemindeki herhangi bir bozukluk, vücudun işlevlerinde aksamalara neden olabilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir. İşte sinir sisteminin alarm verdiğini gösteren 9 işaret:
UYUŞMA VEYA KARINCALANMA
Uyuşma ve karıncalanma, genellikle periferik sinir sistemindeki hasarların belirtisi olabilir. Periferik nöropati, sinirlerin hasar görmesi sonucu ellerde, ayaklarda veya vücutta uyuşma ve karıncalanma hissine yol açar. Ayrıca, diyabet gibi metabolik hastalıklar da sinirlerin zarar görmesine yol açarak uyuşma ve karıncalanma hissi oluşturabilir.