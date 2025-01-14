Sinir sisteminin alarm verdiğini gösteren 9 işaret

BAŞ DÖNMESİ

Baş dönmesi, dengeyi kontrol eden sinir ağı veya merkezi sinir sisteminin bir bozukluğunun göstergesi olabilir. Vestibüler nöropati veya serebellar ataksi gibi durumlar, denge kaybı ve baş dönmesine yol açabilir. Baş dönmesi aynı zamanda postural hipotansiyon (düşük tansiyon) gibi otonom sinir sistemi bozukluklarıyla da ilişkilidir. Düşük tansiyon durumunda, vücut yeterince kan pompalayamaz ve bu da beynin düzgün çalışmasını engeller.