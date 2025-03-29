Sinop bayram namazı saati 2025 belli oldu: Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sinop bayram namazı saatleri, bayram namazına kısa bir zaman kala merak ediliyor. 30 Mart Pazar günü yurt genelindeki camilerde bayram namazı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler erkenden camilerin yolunu tutacak. Peki Sinop’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Sinop bayram namazı saati…

Sinop bayram namazı saati 2025 belli oldu: Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin bayram namazı vakitlerini açıkladı. Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. Bayram namazında her yaştan genç, yaşlı, çocuk müslüman aynı safta namaz kılacak. Bayram namazının camilerde, cemaat ile birlikte kılınması uygundur. Peki Sinop’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Sinop bayram namazı saati…

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Sinop bayram namazı saati 2025 belli oldu: Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 2

SİNOP'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Sinop’ta yaşayan vatandaşlar için bayram namazı saat 06.57’de kılınacak. Bayram namazı 1. gün olan 30 Mart Pazar günü kılınacak.

Sinop bayram namazı saati 2025 belli oldu: Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 3

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Sinop bayram namazı saati 2025 belli oldu: Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? - 4

BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ (TÜM İLLERİN)

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."



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