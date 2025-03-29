Sinop bayram namazı saati 2025 belli oldu: Sinop’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Sinop bayram namazı saatleri, bayram namazına kısa bir zaman kala merak ediliyor. 30 Mart Pazar günü yurt genelindeki camilerde bayram namazı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler erkenden camilerin yolunu tutacak. Peki Sinop’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Sinop bayram namazı saati…
Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin bayram namazı vakitlerini açıkladı. Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerine ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. Bayram namazında her yaştan genç, yaşlı, çocuk müslüman aynı safta namaz kılacak. Bayram namazının camilerde, cemaat ile birlikte kılınması uygundur. Peki Sinop’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Sinop bayram namazı saati…