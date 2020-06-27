Sipariş verirken dikkat: Hayal kırıklığı yaratan ürünler
Giyimden kozmetiğe, cep telefonunda evcil hayvan ürünlerine artık binlerce ürünü online olarak satın almak çok kolay. Özellikle corona virüs döneminde uygulanan karantina ve sosyal izolasyonda internet üzerinden satışlarda patlama yaşanıyor. Ancak her ürün dijital dünyada göründüğü kadar harika olmayabiliyor. Yaşam portalı boredpanda uygun fiyatla şıklık ve kolaylık arayanların siparişleri eve gelince yaşadıkları hayal kırıklıklarını derleri. İşte onlineda harika görünen ancak teslim alındığında hayal kırıklığı yaratan ürünlerden bazıları...
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