Sır gibi saklanan nişanda mutlu son. Hasan Can Kaya evlilik yolunda
06.04.2026 11:17
NTV - Haber Merkezi
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, reklamcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımını attı.
Bir süredir aşağı aşk ve nişan töreniyle ilgili dikkatleri ve iddiaları üzerine çeken komedyen Hasan Can Kaya, dün reklamcı sevgilisiyle nişanlandı.
Aile arasında, sınırlı katılımla düzenlenen nişan töreninde geleneksel kız isteme törenine de yer verildi. Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın törenden verdiği mutluluk pozu sosyal medyadan paylaşıldı. Kara ve Karabaş çiftine tebrik mesajları yağdı.
Ünlü komedyen nişan haberlerinin çıktığı ilk zamanlarda bir magazin sayfasının paylaşımına bizzat “Yalan ya” yorumunu düşerek iddiaları reddetmişti. Yorumun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, çiftin ayrıldığını iddia etmişti.
DUYGU KARABAŞ KİMDİR?
Duygu Karabaş, dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla öne çıkan bir ressam olarak biliniyor. Üzerinde çalıştığı eserlerini "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturan Karabaş, görsel sanatlara yönelik özgün tasarımlarıyla sanat dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.