Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü?

Güzellik standartları, moda trendleri kadar hızlı değişiyor. Değişen standartları, mükemmel yüzlerinde ve gülümsemelerinde sergileyen ünlülerde kolayca görebiliyoruz. Ancak moda akımlarını pek umursamayan, doğal güzelliği ve karizmayı tercih eden ünlüler de var. İşte sıra dışı görünümleri, dünyanın her yerinden izleyicilerin sevgisini kazanmalarına yardımcı olan ünlülerin, popüler güzellik uygulamalarını yaptırmaları halinde sahip olacakları yüz ifadeleri...

10.07.2021 - 07:14

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 1

Olivia Colman

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 2

Tilda Swinton

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 3

Vanessa Paradis

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 4

Rossy de Palma

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 5

Barbra Streisand

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 6

Sarah Jessica Parker

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 7

Glenn Close

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 8

Bette Midler

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 9

Anjelica Huston

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 10

Elisabeth Moss

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 11

Laura Dern

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 12

Sarah Paulson

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 13

Hilary Swank

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 14

Eva Green

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 15

Lisa Kudrow

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 16

Melissa McCarthy

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 17

Uma Thurman

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 18

Chloë Sevigny

Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı nasıl görünürdü? - 19

Julia Roberts

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