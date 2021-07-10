Sıra dışı görünümlü ünlü oyuncular popüler güzellik işlemlerini uygulasaydı
nasıl görünürdü?
Güzellik standartları, moda trendleri kadar hızlı değişiyor. Değişen standartları, mükemmel yüzlerinde ve gülümsemelerinde sergileyen ünlülerde kolayca görebiliyoruz. Ancak moda akımlarını pek umursamayan, doğal güzelliği ve karizmayı tercih eden ünlüler de var. İşte sıra dışı görünümleri, dünyanın her yerinden izleyicilerin sevgisini kazanmalarına yardımcı olan ünlülerin, popüler güzellik uygulamalarını yaptırmaları halinde sahip olacakları yüz ifadeleri...
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