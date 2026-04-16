Sıradaki James Bond kim olacak? Yapım şirketinden yeni açıklama
16.04.2026 13:24
NTV - Haber Merkezi
Yeni James Bond filmi için hazırlıklar sürüyor. Sıradaki Bond'un kim olacağı merak edilirken, yapım şirketinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Amazon MGM Studios çatısı altında geliştirilen yeni James Bond filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. “Dune” serisiyle tanınan Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Steven Knight'ın kaleme alacağı filmin 2028 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
YENİ JAMES BOND İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
Heyecanla beklenen filmde, son olarak Daniel Craig'in canlandırdığı ikonik James Bond rolünü kimin üstleneceği ise gizemini koruyor. Yeni bir yüzden yıldız yaratılacağı söylenen filmde, James Bond'un 20'li 30'lu yaşlarda tanınmamış bir İngiliz oyuncu olması bekleniyor.
Tüm bu söylentilerin ardından yeni Bond için Jacob Elordi, Callum Turner, Tom Holland, Austin Butler, Glen Powell gibi isimler öne çıkarken yapım şirketinden yeni açıklama geldi.
"BU KONUYU ÖZENLE ELE ALMAK İÇİN ZAMAN AYIRIYORUZ"
Amazon MGM Studios’un sinema bölümünden sorumlu Courtenay Valenti, konuyla ilgili sessizliğini CinemaCon'da bozdu.
"Şimdi, hepinizin James Bond rolünü kimin oynayacağını ne zaman açıklayacağımızı merak ettiğinizi biliyorum" diyen Valenti, "Fazla heyecanlanmayın. Lütfen şunu bilin ki bu konuyu özenle ve derin bir saygıyla ele almak için zaman ayırıyoruz. Seyircilere bu yeni bölümü sunmak hepimizin hayali ve bu sorumluluğu hafife almıyoruz" ifadelerini kullandı.
"YENİ FİLM BOND MİRASINA LAYIK OLACAK"
Yeni James Bond filmi için dünya çapında bir kadroyu bir araya getirdiklerine dikkat çeken Courtenay Valenti, filmin Bond mirasına gerçekten layık proje olacağını belirtti.
Courtenay Valenti, "O film geliyor ve zamanı geldiğinde paylaşacak çok daha fazla şeyimiz olacak" sözlerini diye noktaladı.