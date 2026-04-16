Sıradaki James Bond kim olacak? Yapım şirketinden yeni açıklama

Amazon MGM Studios’un sinema bölümünden sorumlu Courtenay Valenti, konuyla ilgili sessizliğini CinemaCon'da bozdu.

"Şimdi, hepinizin James Bond rolünü kimin oynayacağını ne zaman açıklayacağımızı merak ettiğinizi biliyorum" diyen Valenti, "Fazla heyecanlanmayın. Lütfen şunu bilin ki bu konuyu özenle ve derin bir saygıyla ele almak için zaman ayırıyoruz. Seyircilere bu yeni bölümü sunmak hepimizin hayali ve bu sorumluluğu hafife almıyoruz" ifadelerini kullandı.