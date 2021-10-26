Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi

Haberler - DHA 26.10.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 15:31
2019 yılında Sırp model Tanja Dukiç, 2 yıl birlikte yaşadığı organizatör Türk sevgilisi Çağrı T.'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı.
SIRP MODEL TANJU DUKİC'İN DAYAK DAVASINDA RAPOR ÇIKTI (HABERE GİT)
Duruşma savcısı, sanık hakkında "Hürriyeti tahdit" suçundan dava açılmışsa da eylemin bir bütün olarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçuna dönüşerek uzlaşmaya tabi suç kapsamında kalabileceğinden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.
Söz alan sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ise "Şikayetçi bipolar hastasıdır. Tanıklarımız bunları söylemişlerdir. Kamuoyu baskısının sizleri yanıltmasından korkuyorum" dedi.
Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
9 Eylül'de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.