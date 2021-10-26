Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi

Duruşma savcısı, sanık hakkında "Hürriyeti tahdit" suçundan dava açılmışsa da eylemin bir bütün olarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçuna dönüşerek uzlaşmaya tabi suç kapsamında kalabileceğinden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.