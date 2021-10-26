Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi

İstanbul Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i dövüp odaya kilitlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un dava dosyası, suçun "Yaralama" suçuna dönüşme ihtimali nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Haberler - DHA 26.10.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 15:31

Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 1

2019 yılında Sırp model Tanja Dukiç, 2 yıl birlikte yaşadığı organizatör Türk sevgilisi Çağrı T.'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı.

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Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 2

Duruşma savcısı, sanık hakkında "Hürriyeti tahdit" suçundan dava açılmışsa da eylemin bir bütün olarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçuna dönüşerek uzlaşmaya tabi suç kapsamında kalabileceğinden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.

Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 3

"ŞİKAYETÇİ BİPOLAR HASTASIDIR"

Söz alan sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ise "Şikayetçi bipolar hastasıdır. Tanıklarımız bunları söylemişlerdir. Kamuoyu baskısının sizleri yanıltmasından korkuyorum" dedi.

Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 4
Mahkeme, sanığa atılı suçun vasfının dönüşme ihtimali nedeniyle yaralama suçu yönünden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.
Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 5
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı.
Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 6

Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

9 Eylül'de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmenin davası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi - 7

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