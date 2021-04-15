Sırp model Tanja Dukic'in dayak davasında rapor çıktı

"AMBULANSI ARAR GİBİ YAPTI, ARAMADI"

"Saat gece 2 gibi 'Ambulansı ara lütfen' dedim Çağrı'ya. Sanık Çağrı arar gibi yaptı ancak aramadı. Alkol aldığı anlaşılmasın diye aramadı. Beni duşa götürdü soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Ayıldıktan sonra 'Bir sefere daha hazır mısın?' dedi. Yatak odasında işkence devam etti. Sonra uykuya dalmışım. Sabah 07.00 gibi uyandım. Her şey dağılmıştı. Çağrı içeride iç çamaşırları ile oturuyordu. Elinde bıçak vardı. Hiçbir şeyin değişmediğini anladım. Onu bıçakla görünce ters psikoloji yapmak için, ‘Ben hatalıyım, senden başka kimsem yok’ dedim. Bana ‘Yalancı bırakırsam polise gideceksin ve fotoğrafçın ile yatmaya devam edeceksin’ ifadelerini kullandı."