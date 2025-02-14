Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi
16 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği tatilde şişkinlik ve gaz problemi yaşayan Alex Arkell, şikayetlerine görme bozukluğu da eklenince endişelenerek doktora gitti. Yapılan detaylı taramalarda Alex Arkell'ın ölümcül bir beyin tümörü taşıdığı ortaya çıktı.
Dünyada sadece 20 kişiyi etkileyen nadir bir beyin tümörüne sahip olan genç kızın hipofiz bezinde, folikül uyarıcı hormon salgılayan bir hipofiz adenomu vardı. Hipofiz adenomları, beynin tabanında bulunan hipofiz bezinde gelişen iyi huylu tümörlerdir ve hormon salgısını engelleyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilirler.