Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi

16 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği tatilde şişkinlik ve gaz problemi yaşayan Alex Arkell, şikayetlerine görme bozukluğu da eklenince endişelenerek doktora gitti. Yapılan detaylı taramalarda Alex Arkell'ın ölümcül bir beyin tümörü taşıdığı ortaya çıktı.

Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi - 1

Dünyada sadece 20 kişiyi etkileyen nadir bir beyin tümörüne sahip olan genç kızın hipofiz bezinde, folikül uyarıcı hormon salgılayan bir hipofiz adenomu vardı. Hipofiz adenomları, beynin tabanında bulunan hipofiz bezinde gelişen iyi huylu tümörlerdir ve hormon salgısını engelleyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilirler.

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Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi - 2

Yumurtalıklarında büyüme olduğu tespit edilen Alex Arkell'in tümörü, düzensiz adet görme ve kist problemlerine de neden oluyordu. Doktorlar, acil ameliyat gerektiğini, aksi takdirde genç kızın yaklaşık 1 hafta ömrü kaldığını söyledi.

Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi - 3

Daha sonrasında tümörünün iyi huylu olduğunu öğrenen Arkell, iki gün sonra ameliyat oldu.

Genç kız, ameliyatın ardından hedefli radyoterapi almaya başladı. Şu anda 19 yaşında olan Alex, 2021’deki ameliyatının ardından komplikasyonlar yaşadığını ve yemek yemekte, uyumakta, yürümekte zorlandığını anlattı.

Ameliyat sonrası Alex'e PTSD teşhisi kondu. Bu durum, panik ataklar ve flaşbacklere yol açtı.

Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi - 4

İyileşmesi aylar süren talihsiz genç kız, 1 yıl boyunca okula gidemedi. 13 ay sonra tümörünün yeniden büyüdüğü ve optik sinirine baskı yapmaya başladığı ortaya çıktı.

Tekrar operasyon geçiren Arkell, daha sonra proton ışını tedavisi gördü. 

Şişkinlik ve gaz şikayetiyle doktora gitti: 1 hafta ömrü kaldığını öğrendi - 5

Şimdilerde tedavisi hala devam eden Alex Arkell, her şeye rağmen hayatta olduğu için mutlu olduğunu ve anın değerini bildiğini ifade etti.

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