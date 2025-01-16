Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor

Düşük tuzlu bir diyet seçerek, vücudunuza tutması için daha az sodyum veriyorsunuz ve böylece su tutulması olasılığını azaltıyorsunuz. Bu yüzden bir dahaki sefere tuzluk elinize aldığınızda iki kere düşünün ve bunun yerine yemeklerinizi otlar ve baharatlarla tatlandırmayı düşünün!



