Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor

Hiç vücudunuzda su biriktiğini hissettiniz mi? Ödem, su tutulmasının bir diğer adı, şişkin ve huzursuz hissetmenize neden olabilir. Ancak endişelenmeyin. Ödemi kalıcı olarak önlemenize ve şişkinliği yenmenize yardımcı olacak 4 kolay yöntem var.

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 1

Ödem, vücutta normalden fazla sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Genellikle cilt altında, özellikle eller, ayaklar, bacaklar, yüz veya karın bölgesinde fark edilir. Ödem, lokal (vücudun belirli bir bölgesinde) ya da genel (tüm vücutta) olabilir.

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Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 2

Uzun süre ayakta durma veya oturma, fazla tuz tüketimi vücutta su tutulumuna neden olur. Ödemi önlemek ve şişkinliği azaltmak için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 3

DÜŞÜK TUZLU DİYET

Tuzu azaltmak, su tutulmasını azaltmanız için biletiniz olabilir. Tuzda bol miktarda bulunan sodyum, vücudunuzun fazla suyu tutmasına neden olabilir.

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 4

Düşük tuzlu bir diyet seçerek, vücudunuza tutması için daha az sodyum veriyorsunuz ve böylece su tutulması olasılığını azaltıyorsunuz. Bu yüzden bir dahaki sefere tuzluk elinize aldığınızda iki kere düşünün ve bunun yerine yemeklerinizi otlar ve baharatlarla tatlandırmayı düşünün!

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 5

DAHA FAZLA B6 VİTAMİNİ

B6 vitamininin su tutulmasını hafifletmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Nohut ve yağlı balık gibi B6 vitamini açısından zengin yiyecekler, vücudunuzun sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olabilir. B6 vitamini diüretik görevi görerek vücudunuzun fazla suyu ve sodyumu atmasını teşvik eder. Bu nedenle, bu besin dolu yiyecekleri diyetinize eklemek su tutulmasını uzak tutmaya yardımcı olabilir.

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 6

KARAHİNDİBAYI DENEYİN

Karahindibaları sadece yabani otlar olarak düşünebilirsiniz, ancak aslında su tutulmasıyla mücadele için doğal bir çözüm sunarlar. Karahindibanın diüretik özellikleri vardır, yani idrar üretimini artırmaya ve vücudunuzdaki fazla suyu atmaya yardımcı olabilir.

İster çay olarak demleyin ister salatalara ekleyin, karahindibayı rutininize eklemek şişkinliği azaltmaya ve su tutulmasını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 7

FİZİKSEL OLARAK AKTİF KALIN

Fiziksel aktivite yalnızca genel sağlığınız için faydalı değildir; aynı zamanda su tutulmasını önlemeye de yardımcı olabilir.

Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor - 8

Egzersiz yaptığınızda kaslarınız kasılır ve bu da kan akışını ve lenf drenajını uyarmaya yardımcı olur. Bu da dokularınızdaki sıvı birikimini azaltabilir ve su tutulma olasılığını azaltabilir. Bu yüzden spor ayakkabılarınızı giyin, spor salonuna gidin veya yürüyüşe çıkın.

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