Şişkinlik ve ödemi unutun: 4 kalıcı yöntem şişkinlik hissini yok ediyor
Hiç vücudunuzda su biriktiğini hissettiniz mi? Ödem, su tutulmasının bir diğer adı, şişkin ve huzursuz hissetmenize neden olabilir. Ancak endişelenmeyin. Ödemi kalıcı olarak önlemenize ve şişkinliği yenmenize yardımcı olacak 4 kolay yöntem var.
Ödem, vücutta normalden fazla sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Genellikle cilt altında, özellikle eller, ayaklar, bacaklar, yüz veya karın bölgesinde fark edilir. Ödem, lokal (vücudun belirli bir bölgesinde) ya da genel (tüm vücutta) olabilir.