Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri)
Sivas bayram namazı saati, 30 Mart Pazar günü bayramın ilk günü kılınacak namaza hazırlık yapanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için tek tek namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bu anlamlı günde ilk bayramlaşmalar bayram namazı sonrası yapılacak. Peki Sivas’ta bayram namazı saat kaçta? İşe, Sivas bayram namazı saati…
Türkiye’nin en kalabalık illerinden birisi olan Sivas’ta bayram namazı heyecanı yaşanacak. Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara gibi ilçelerde camilerde bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Bayram namazı vakitleri, illere göre farklılık gösteriyor. Peki Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Sivas bayram namazı vakti…