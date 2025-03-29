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Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri)

Sivas bayram namazı saati, 30 Mart Pazar günü bayramın ilk günü kılınacak namaza hazırlık yapanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için tek tek namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazı, camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bu anlamlı günde ilk bayramlaşmalar bayram namazı sonrası yapılacak. Peki Sivas’ta bayram namazı saat kaçta? İşe, Sivas bayram namazı saati…

Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 1

Türkiye’nin en kalabalık illerinden birisi olan Sivas’ta bayram namazı heyecanı yaşanacak. Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara gibi ilçelerde camilerde bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Bayram namazı vakitleri, illere göre farklılık gösteriyor. Peki Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Sivas bayram namazı vakti…

YAŞAM HABERLERİ

Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 2

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı aralarında Sivas’ında bulunduğu tüm iller için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir. Sivas’ta bayram namazı 06.50’de okunacak. 

Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri) - 4

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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