Sivas bayram namazı saati 2025: Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz vakitleri)

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı aralarında Sivas’ında bulunduğu tüm iller için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir. Sivas’ta bayram namazı 06.50’de okunacak.