Sivas'ın mücevheri Gökpınar Gölü
02.12.2025 10:29
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de ve Sivas'ta doğal göller arasında en dikkat çeken yerlerden biri olan Gökpınar Gölü sonbaharda da ziyaretçileri büyülüyor.
GÖKPINAR GÖLÜ NEREDE ?
Gökpınar Gölü Sivas'a bağlı olan Gürün ilçesinde yer alır. İlçeye yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta olması ile beraber, Sivas'a olan uzaklığı ise 146 kilometre şeklinde öne çıkmaktadır. Kişisel araçların yanı sıra bölgeye otobüslerde bulunmaktadır. Ulaşımının kolay olmasıyla da ziyaretçi çekmetedir.
ÇEŞİTLİ SPOR AKTİVİTELERİNE İMKAN SAĞLIYOR
Gökpınar Gölü alüminyum birikimi üzerinden uzun yıllar içerisinde oluşumu gerçekleşmiş bir doğal göldür. Aynı zamanda Göl 1500 ile 2000 rakım arasında yer alıyor. Diğer yandan yaklaşık olarak 15 metre kadar derinliğe sahip bir göl olduğu da söyleniyor. Gölün derinliği bulunduğu alanın yapısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu derinlik farklarından dolayı her türlü aktiviteye imkan sağlamaktadır.
GÖKPINAR GÖLÜ EFSANESİ
Günün birinde bir çoban Gökpınar Gölü yanında koyunlarını otlatırken bir ses duymuş ve hemen oradan uzaklaşması gerektiğini düşünmüş. Bu sebepten dolayı çoban koyunlarını alarak hemen bölgeden uzaklaşmış. Ardından arkasına baktı vakit, gelen seslerin arttığını ve bir anda Gökpınar Gölü'nün dolarak günümüzdeki hale geldiğini söylemiş