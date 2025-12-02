Sivas'ın mücevheri Gökpınar Gölü

Gökpınar Gölü alüminyum birikimi üzerinden uzun yıllar içerisinde oluşumu gerçekleşmiş bir doğal göldür. Aynı zamanda Göl 1500 ile 2000 rakım arasında yer alıyor. Diğer yandan yaklaşık olarak 15 metre kadar derinliğe sahip bir göl olduğu da söyleniyor. Gölün derinliği bulunduğu alanın yapısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu derinlik farklarından dolayı her türlü aktiviteye imkan sağlamaktadır.