Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı?

SİVİLCE PATLATMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Sivilce patlatmak, oruca bir zarar vermez. Çünkü orucun bozulabilmesi için mideye herhangi bir madde girişi olması veya cinsel ilişki gibi bir fiil gerçekleşmesi gerekir. Sivilce patlatmada, vücut içeriğine yabancı bir madde alınmadığı gibi, dinden kaynaklanan yasaklı bir davranış da söz konusu değildir. Dini kaynaklarda sivilce patlatmak orucu bozucu durumlar arasında sayılmaz. Bazı kişiler yanlış bilgilerle endişe duyabilir, fakat bu konuda net açıklamalar mevcuttur. Sivilce, sadece iltihap ve kanın dışarıya çıkmasıyla sonuçlanır. Oruç bozulmadığı için kaza ya da kefaret gerekmemektedir. Oruca herhangi bir şekilde zarar gelmediği için güvenle devam edilebilir.



DİYANET’E GÖRE SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?

SİVİLCE PATLATINCA ORUCU KAZA ETMEK GEREKİR Mİ?

SİVİLCE PATLATMAK KEFARET GEREKTİRİR Mİ?

Diyanet’in bu konudaki görüşü, sivilce patlatmanın orucu bozmadığı yönündedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan durumları açıkça belirtir ve sivilce patlatmayı bu durumlar arasında saymaz. Oruç tutan kişinin vücudunda oluşan bir sivilceyi sıkması, dışarı doğru bir akıntı ortaya çıkardığından oruçla ilgili herhangi bir sakınca doğurmaz. Diyanet, yeme içme ile ilgili konularda mideye ulaşan gıda veya sıvıların orucu bozacağını söyler. Bu olayda ise herhangi bir madde ağızdan geçip mideye gitmediği için oruç devam eder. Bu yüzden Diyanet’in ilgili kaynaklarında da “Sivilce patlatmak orucu bozmaz” ifadesine rastlanır.Sivilce patlatınca oruç bozulmadığı için kaza etmek gerekmez. Kaza orucu, orucun bilerek veya geçerli bir sebeple bozulması durumunda daha sonra telafi amacıyla tutulan oruçtur. Ancak sivilce patlatmak, orucu bozan sebepler listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle patlatılan sivilce nedeniyle oruç geçersiz olmaz ve o günü yeniden tutma zorunluluğu doğmaz. Eğer bir kişi yanlış bilgilerle sivilce patlatmanın orucu bozduğunu düşünüp orucunu bozarsa, o ayrı bir konudur. Fakat aslen bu işlem orucu etkilemez. Dolayısıyla oruç kaza edilmeksizin aynı şekilde sürdürülür ve iftar saatine kadar normal şekilde devam eder.Sivilce patlatmak kefaret gerektirmez. Kefaret, Ramazan orucunu kasten bozanlar için tutulan 60 günlük cezai oruçtur. Bir eylemin kefaret gerektirebilmesi için orucun kasten, yani bilerek ve isteyerek haram bir şekilde bozulması gerekir. Sivilce patlatmak ise haram bir fiil olmadığından orucu bozmamakla kalmaz, kefarete de neden olmaz. Kişi sivilce patlattığı için orucu geçersiz hale gelmez. Bu nedenle kefaretlik bir durum oluşmaz. Yanlış bir bilgiyle sivilce patlatıldığında orucun bozulduğunu sanıp yemek veya içmek suretiyle kasten orucu bozmak farklıdır. Sırf sivilce patlatma eylemi yüzünden kefaret gerekmez.