Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı?

Sivilce patlatmak oruç açısından sakıncalı bir işlem olarak görülmez. İslam kaynaklarında, oruçlu kişinin vücudundan dışarı doğru herhangi bir akıntı veya madde çıkması orucun bozulmasına yol açmaz. Önemli olan, yeme içme gibi bir eylemin gerçekleşmemesidir. Bu durumda sivilce patlatmak, vücuda gıda alımı veya ağızdan herhangi bir şey yutma anlamına gelmediği için orucu bozmaz.

Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı? - 1

SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?

 Bazı durumlarda sivilce patlatınca kan çıkabilir, ancak bu kan dışarı aktığı sürece oruç bozulmaz. Oruç, mideden içeri bir şey girdiğinde bozulur; sivilce patlatmakta ise dışarıya iltihap veya kan akması söz konusudur. Dolayısıyla bu eylem, orucun geçerliliğini etkilemez ve kaza veya kefaret gerektiren bir durum oluşturmaz.

SİVİLCE SIKMAK ORUCU BOZAR MI?


Sivilce sıkmak, oruçlu kişinin içeriye bir madde almasına neden olmadığı için orucu bozmaz. İslam’da orucun temel bozulma sebepleri açıkça belirtilmiştir: Bilerek yiyip içme, cinsel ilişki ve benzeri fiiller. Sivilce sıkmak bunlar arasında yer almaz. Bu eylem sırasında yalnızca iltihap veya kan gibi salgılar dışarı çıkar. Orucun bozulması için vücudun içine, özellikle boğazdan aşağı, herhangi bir şeyin ulaşması gerekir. Sivilce sıkma halinde böyle bir durum bulunmadığından, oruç geçerliliğini korur. Bu sebeple sivilce sıkma sonucu yeni bir kaza orucu tutmaya da gerek yoktur. Kişi aynı şekilde orucuna devam edebilir.

SİVİLCE KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Sivilce patlattıktan sonra gelen kan, orucu bozmaz. Çünkü oruç, kan çıkmasıyla değil, yeme içme veya cinsel ilişki gibi şeylerle bozulur. İslam âlimleri, vücuttan dışarı yönlü çıkan akıntıların orucun sıhhatini etkilemediğini belirtir. Kan, sivilce veya küçük bir yara sonucunda dışarı doğru akmışsa oruç üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Abdest bakımından ise, çıkan kanın miktarına göre abdest bozulabilir; fakat oruç açısından herhangi bir bozulma gerçekleşmez. Bu nedenle sivilce kanaması olduğu için oruç yeniden tutulmaz ya da o gün iftar edilmez. Oruç olduğu gibi geçerliliğini korumaya devam eder.

SİYAH NOKTA SIKMAK ORUCU BOZAR MI?


Siyah nokta sıkmak da sivilce patlatmaya benzer bir işlemdir ve orucu bozmaz. Cilt yüzeyinde birikmiş kir veya yağ tabakasının temizlenmesi, vücuttan dışarı madde çıkması anlamına gelir. Bu eylem, yeme içme gibi içeriye besin almayı gerektirmediğinden oruç hükmüne zarar vermez. Kanama olsa bile orucu geçersiz kılmak için yeterli sebep değildir. İslam literatürü, orucun ancak mideye veya vücut boşluğuna girecek bir madde ile bozulacağını söyler. Siyah nokta temizlemede ise böyle bir giriş söz konusu değildir. Bu nedenle gün içinde siyah nokta sıkmak orucu etkilemez ve herhangi bir kaza gerektirmez.

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Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı? - 2

SİVİLCE PATLATMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Sivilce patlatmak, oruca bir zarar vermez. Çünkü orucun bozulabilmesi için mideye herhangi bir madde girişi olması veya cinsel ilişki gibi bir fiil gerçekleşmesi gerekir. Sivilce patlatmada, vücut içeriğine yabancı bir madde alınmadığı gibi, dinden kaynaklanan yasaklı bir davranış da söz konusu değildir. Dini kaynaklarda sivilce patlatmak orucu bozucu durumlar arasında sayılmaz. Bazı kişiler yanlış bilgilerle endişe duyabilir, fakat bu konuda net açıklamalar mevcuttur. Sivilce, sadece iltihap ve kanın dışarıya çıkmasıyla sonuçlanır. Oruç bozulmadığı için kaza ya da kefaret gerekmemektedir. Oruca herhangi bir şekilde zarar gelmediği için güvenle devam edilebilir.

DİYANET’E GÖRE SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?


Diyanet’in bu konudaki görüşü, sivilce patlatmanın orucu bozmadığı yönündedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan durumları açıkça belirtir ve sivilce patlatmayı bu durumlar arasında saymaz. Oruç tutan kişinin vücudunda oluşan bir sivilceyi sıkması, dışarı doğru bir akıntı ortaya çıkardığından oruçla ilgili herhangi bir sakınca doğurmaz. Diyanet, yeme içme ile ilgili konularda mideye ulaşan gıda veya sıvıların orucu bozacağını söyler. Bu olayda ise herhangi bir madde ağızdan geçip mideye gitmediği için oruç devam eder. Bu yüzden Diyanet’in ilgili kaynaklarında da “Sivilce patlatmak orucu bozmaz” ifadesine rastlanır.

SİVİLCE PATLATINCA ORUCU KAZA ETMEK GEREKİR Mİ?


Sivilce patlatınca oruç bozulmadığı için kaza etmek gerekmez. Kaza orucu, orucun bilerek veya geçerli bir sebeple bozulması durumunda daha sonra telafi amacıyla tutulan oruçtur. Ancak sivilce patlatmak, orucu bozan sebepler listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle patlatılan sivilce nedeniyle oruç geçersiz olmaz ve o günü yeniden tutma zorunluluğu doğmaz. Eğer bir kişi yanlış bilgilerle sivilce patlatmanın orucu bozduğunu düşünüp orucunu bozarsa, o ayrı bir konudur. Fakat aslen bu işlem orucu etkilemez. Dolayısıyla oruç kaza edilmeksizin aynı şekilde sürdürülür ve iftar saatine kadar normal şekilde devam eder.

SİVİLCE PATLATMAK KEFARET GEREKTİRİR Mİ?


Sivilce patlatmak kefaret gerektirmez. Kefaret, Ramazan orucunu kasten bozanlar için tutulan 60 günlük cezai oruçtur. Bir eylemin kefaret gerektirebilmesi için orucun kasten, yani bilerek ve isteyerek haram bir şekilde bozulması gerekir. Sivilce patlatmak ise haram bir fiil olmadığından orucu bozmamakla kalmaz, kefarete de neden olmaz. Kişi sivilce patlattığı için orucu geçersiz hale gelmez. Bu nedenle kefaretlik bir durum oluşmaz. Yanlış bir bilgiyle sivilce patlatıldığında orucun bozulduğunu sanıp yemek veya içmek suretiyle kasten orucu bozmak farklıdır. Sırf sivilce patlatma eylemi yüzünden kefaret gerekmez.
Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı? - 3

SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI? GÜNAH MI?

Sivilce patlatmak orucu bozmadığı gibi günah da değildir. Günah olarak değerlendirilebilmesi için İslam’ın açıkça yasakladığı bir fiil olması gerekir. Sivilce patlatmak, bir ibadeti geçersiz kılan veya haram sayılan bir davranış değildir. Sağlık açısından uygun olup olmadığı tıbbi bir konudur; ancak dinen yasak kapsamında sayılmaz. Oruç tutarken sivilce sıkma eylemi, ibadete engel oluşturan bir yön barındırmaz. Bu yüzden günah olarak sınıflandırılmaz. Ahlaki veya tıbbi kaygılar farklı olabilir, fakat dine göre böyle bir fiil yasak değildir. Dolayısıyla sivilce patlatan kişi, hem orucunu bozmamış hem de günaha girmiş olmaz.

ORUÇLUYKEN SİVİLCE SIKMAK YANLIŞ MI?


Oruçluyken sivilce sıkmak, dinen yanlış veya sakıncalı addedilen bir davranış sayılmaz. Yanlış olarak kabul edilebilecek durumlar, orucu açıkça bozan veya mekruh sayılan fiillerdir. Sivilce sıkmak, orucu bozmadığı gibi mekruh olarak da görülmez. Bu konu tamamen kişinin tercihine ve cilt sağlığına bağlıdır. Dini açıdan bakıldığında, oruçlu birinin vücudunun herhangi bir yerindeki sivilceyi temizlemesi ibadetine zarar vermez. Zarar verebilecek tek durum, yanlış bilgi nedeniyle orucun bozulduğunu zannedip yeme içmeye başlamak olabilir. Fakat esasen sivilce sıkmak yanlış değil, tıbbi açıdan sakıncalı olabilir diye doktorlarca uyarılabilir. Dinen bir engel yoktur.

ORUÇLUYKEN SİVİLCE PATLATMAK CAİZ Mİ?


Oruçluyken sivilce patlatmak caizdir. Caiz demek, yapılmasında dini yönden sakınca olmayan eylemi ifade eder. İslam fıkhına göre, orucun bozulması içe doğru bir şey almakla mümkündür. Sivilce patlatırken ise dışarıya doğru kan veya iltihap akışı gerçekleşir, bu da oruca zarar vermez. Yani herhangi bir mekruh, haram veya sakıncalı durumdan söz edilmez. Bu yüzden “oruçluyken sivilce patlatmak” caiz kabul edilir. Günlük hayatta, özellikle yüz veya diğer bölgelerde oluşan sivilcelerin sıkılması, dinen yasaklı bir işlem değildir. Başka tıbbi sakıncalar gündeme gelebilir ama oruç açısından bir sorun oluşturmadığı için caiz olarak değerlendirilir.
Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı? - 4

RAMAZANDA SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazanda sivilce patlatmak, orucu bozmayan bir işlemdir. Ramazan orucuyla diğer oruçlar arasında bozulma bakımından fark yoktur. Yeme, içme, cinsel ilişki gibi orucu sonlandıran durumlar bu aylık farz ibadette de aynıdır. Sivilce patlatmak, vücudun dışına sıvı çıkarmak demektir ve bu, oruç bozan fiillerden sayılmaz. İslam’da esas, bir maddenin kasıtlı olarak boğazdan aşağıya indirilmemesidir. Sivilce patlatma, böyle bir giriş olmadığı için orucun bütünlüğünü etkilemez. Ramazan’da oruca ayrı bir önem gösterilir ancak yine de sivilceyi patlatmak oruç hükmünü değiştirmez. Bu nedenle oruç geçerli sayılır ve günaha girme durumu söz konusu olmaz.

YARA KABUĞUNU KOPARMAK VEYA SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?


Yara kabuğunu koparmak veya sivilce patlatmak, orucu bozmaz. İki durumda da vücuda dışarıdan bir madde girişi gerçekleşmez. Aksine, kan veya iltihap gibi sıvılar dışarı çıkar. İslam fıkhı açısından, orucun bozulması için mideden içeri herhangi bir besin veya sıvı alınması gerekir. Burada ise tam tersi söz konusudur. Yara kabuğunu yolmak da sivilce patlatmak da orucu geçersiz kılacak bir fiil sayılmaz. Eğer bu işlemler sırasında kan akarsa dahi oruç bozulmaz. Bu husus, abdest konusunda farklı bir hüküm oluşturabilir, ancak oruç yönünden bir zarar doğurmaz. Bu sebeple kaza veya kefaret gerekmez.

SİVİLCE PATLATMAK ORUCU VEYA ABDESTİ BOZAR MI?


Sivilce patlatmak orucu bozmaz, ancak abdest konusunda dikkat etmek gerekebilir. Oruç, mideden içeri giden herhangi bir besin veya sıvı olmadıkça bozulmaz. Sivilce patlatırken de bir şey yutma durumu yaşanmadığı için oruç bozulmuş sayılmaz. Abdest meselesinde ise, sivilceden çıkan kan akıntısı varsa ve o kan akıp yayılacak seviyeye gelmişse abdest bozulabilir. Fakat sadece sivilcenin üzerinde kalıp akmayan az miktardaki kan abdest hükmünü etkilemez. Yani bu işlem oruç açısından tamamen güvenli, abdest açısından da kanın miktarına ve akış durumuna göre değişkenlik gösterir. Orucu bozan bir eylem değildir.
Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı? - 5

SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI? ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Sivilce patlatmak orucu bozmaz. Orucu bozan temel durumlar yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle sınırlıdır. Ayrıca bilinçli şekilde kusma, adet görmek veya ilaç almak gibi hususlar da dikkate alınır. Bunların dışında, vücuttan dışarı doğru çıkan akıntılar orucun sıhhatine engel olmaz. Sivilce patlatmakta esasen vücut boşluğuna bir şey sokma fiili yoktur, bu nedenle oruç bozulmaz. Klasik fıkıh kitaplarında veya Diyanet kaynaklarında, oruç bozan durumlar sayıldığında sivilce patlatma yer almaz. Bu eylemden dolayı kaza veya kefaret gibi ibadetler yapılması gerekmez. Orucun bozulması için tanımlanan belli başlı kuralların hiçbirine uymaz.

SİVİLCE TEDAVİSİ İÇİN KREM KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?


Sivilce tedavisi için krem kullanmak da orucu bozmaz. Kremler, merhemler ve benzeri cilt ürünleri deriye uygulanır ve cilt yoluyla emilir. Bu süreçte yemek içme eylemi yapılmadığı gibi, mideye herhangi bir madde gitmez. Diyanet’e göre deri üzerinden sürülen maddeler orucu geçersiz kılmaz. Dolayısıyla sivilce tedavisi amacıyla uygulanan kremler, losyonlar veya merhemler Ramazan’da veya diğer günlerde tutulan oruçlarda sorun oluşturmaz. Hap ya da şurup gibi ağızdan alınan ilaçlar farklı hükme girer ve orucu bozabilir. Ancak cilde sürülen ilaçlar oruçla ilgili bir problem teşkil etmez. Tedavi süreci bu açıdan rahatlıkla sürdürülebilir.
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