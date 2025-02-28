Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre sivilce patlatmak orucu bozar mı?
Sivilce patlatmak oruç açısından sakıncalı bir işlem olarak görülmez. İslam kaynaklarında, oruçlu kişinin vücudundan dışarı doğru herhangi bir akıntı veya madde çıkması orucun bozulmasına yol açmaz. Önemli olan, yeme içme gibi bir eylemin gerçekleşmemesidir. Bu durumda sivilce patlatmak, vücuda gıda alımı veya ağızdan herhangi bir şey yutma anlamına gelmediği için orucu bozmaz.
SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?Bazı durumlarda sivilce patlatınca kan çıkabilir, ancak bu kan dışarı aktığı sürece oruç bozulmaz. Oruç, mideden içeri bir şey girdiğinde bozulur; sivilce patlatmakta ise dışarıya iltihap veya kan akması söz konusudur. Dolayısıyla bu eylem, orucun geçerliliğini etkilemez ve kaza veya kefaret gerektiren bir durum oluşturmaz.
SİVİLCE SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Sivilce sıkmak, oruçlu kişinin içeriye bir madde almasına neden olmadığı için orucu bozmaz. İslam’da orucun temel bozulma sebepleri açıkça belirtilmiştir: Bilerek yiyip içme, cinsel ilişki ve benzeri fiiller. Sivilce sıkmak bunlar arasında yer almaz. Bu eylem sırasında yalnızca iltihap veya kan gibi salgılar dışarı çıkar. Orucun bozulması için vücudun içine, özellikle boğazdan aşağı, herhangi bir şeyin ulaşması gerekir. Sivilce sıkma halinde böyle bir durum bulunmadığından, oruç geçerliliğini korur. Bu sebeple sivilce sıkma sonucu yeni bir kaza orucu tutmaya da gerek yoktur. Kişi aynı şekilde orucuna devam edebilir.
SİVİLCE KANAMASI ORUCU BOZAR MI?
Sivilce patlattıktan sonra gelen kan, orucu bozmaz. Çünkü oruç, kan çıkmasıyla değil, yeme içme veya cinsel ilişki gibi şeylerle bozulur. İslam âlimleri, vücuttan dışarı yönlü çıkan akıntıların orucun sıhhatini etkilemediğini belirtir. Kan, sivilce veya küçük bir yara sonucunda dışarı doğru akmışsa oruç üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Abdest bakımından ise, çıkan kanın miktarına göre abdest bozulabilir; fakat oruç açısından herhangi bir bozulma gerçekleşmez. Bu nedenle sivilce kanaması olduğu için oruç yeniden tutulmaz ya da o gün iftar edilmez. Oruç olduğu gibi geçerliliğini korumaya devam eder.
SİYAH NOKTA SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Siyah nokta sıkmak da sivilce patlatmaya benzer bir işlemdir ve orucu bozmaz. Cilt yüzeyinde birikmiş kir veya yağ tabakasının temizlenmesi, vücuttan dışarı madde çıkması anlamına gelir. Bu eylem, yeme içme gibi içeriye besin almayı gerektirmediğinden oruç hükmüne zarar vermez. Kanama olsa bile orucu geçersiz kılmak için yeterli sebep değildir. İslam literatürü, orucun ancak mideye veya vücut boşluğuna girecek bir madde ile bozulacağını söyler. Siyah nokta temizlemede ise böyle bir giriş söz konusu değildir. Bu nedenle gün içinde siyah nokta sıkmak orucu etkilemez ve herhangi bir kaza gerektirmez.