Sizden gelenler: Çocukların hayalindeki gülümseyen dünya

Bugün 5 Haziran, yani Dünya Çevre Günü... İşte çocuklarımızın hayalindeki gülümseyen dünya...

ntv.com.tr 05.06.2020 - 09:43

Ada Özcan, 7 yaşında

Ahmet Çalbayram, 7 yaşında

Ahsen Ebrar Hatıl, 5 yaşında

Ali Davison

Alper Tiryaki, 8 yaş

Alperen Ömer Aksoy ,7 yaş

Ayman Mejvel, 11 yaş

Azra Aysu Çelik

Başak Ecenaz Söğüt

Berra Harman, 5 yaş

Beyza Doğrul, 8 yaş

Bilge Özturak, 7 yaşında

Bora Tokta, 8 yaşında

Ceren Kaffar, 9 yaşında

Ceylin Karaca, 9 yaşında

Çınar Kaya, 5 yaşında

Derin Zeynep Akdoğan, 7 yaşında

Dora Kaya, 11 yaşında

Dursun Nazlı Koca, 8 yaşında

Ebru Aksebzeci, 9 yaşında

Ecemsu Karataş, 7 yaşında

Ecrin Kermen, 8 yaşında

Ela Bilen, 8 yaşında

Ela Dirican, 9 yaşında

Elif Çiçekci, 7 yaşında

Emel Yeşilçimen, 8 yaş

Emine Dincer

Emir Kıvanç Yılmaz, 6 yaş

Eren Gülmez, 13 yaşında

Esma Nur Siber, 7 yaşında

Eymen Turan Özdemir, 6 yaşında

Ezgi Albayrak, 7 yaşında

Fatma Zeynep Çam, 5 yaşında

Furkan Bakkal, 5 yaşında

Gaye Sözen, 9 yaşında

Halime Çördük, 7 yaşında

Hatice Kübra Gönenç, 10 yaşında

İkra Güneş, 7 yaşında

İpek Nehir Dönmez, 8 yaşında

Kerem Tuna Taş, 8 yaşında

Kübra Almış

Kübra Almış

Melek Atal, 9 yaşında

Meyrem Tuana Güzel, 13 yaşında

Miray Buğlem Osma, 8 yaşında

Mithat Düzcan

Nehir Mutlu, 9 yaşında

Nil Çoban, 10 yaşında

Nisa Davison

Nisa Nehir Sever, 7 yaşında

Önder Sunç, 6 yaşında

Poyraz Çetin, 8 yaşında

Recep Kaan Karataş, 6 yaşında

Rüştüoğlu

Rüzgar Kanat Karakuş, 8 yaşında

Selin Beköz ,10 yaşında

Seycan Dilay Seyis, 10 yaşında

Sinem Karaçoban, 6 yaşında

Suveybe Düzenci, 8 yaşında

Taha Karaaslan

Teoman Çanak, 7 yaşında

Tuana Nur Erdoğan, 8 yaşında

Türkan Bayram

Affan Koç, 7 yaşında

Yaz Eray, 5 yaş

Yıldız

Yusuf Eymen Ünal

Zehra Naz Demir, 5 yaşında

Zeyd Muhammed Oğuz, 7 yaşında

Zeynep Azra Ünal

Zeynep Derin Kuzucuk

Zeynep Neva Çakmak, 5 yaşında

Zeynep Öz, 6 yaşında

Zeynep Sude Sakinoğlu, 8 yaşında

Zeynep Zümra Güngör, 7 yaşında

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