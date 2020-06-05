Sizden gelenler: Çocukların hayalindeki gülümseyen dünya
Bugün 5 Haziran, yani Dünya Çevre Günü... İşte çocuklarımızın hayalindeki gülümseyen dünya...
ntv.com.tr
05.06.2020 - 09:43
Ahmet Çalbayram, 7 yaşında
Ahsen Ebrar Hatıl, 5 yaşında
Alperen Ömer Aksoy ,7 yaş
Derin Zeynep Akdoğan, 7 yaşında
Dursun Nazlı Koca, 8 yaşında
Ebru Aksebzeci, 9 yaşında
Ecemsu Karataş, 7 yaşında
Emir Kıvanç Yılmaz, 6 yaş
Esma Nur Siber, 7 yaşında
Eymen Turan Özdemir, 6 yaşında
Fatma Zeynep Çam, 5 yaşında
Hatice Kübra Gönenç, 10 yaşında
İpek Nehir Dönmez, 8 yaşında
Kerem Tuna Taş, 8 yaşında
Meyrem Tuana Güzel, 13 yaşında
Miray Buğlem Osma, 8 yaşında
Nisa Nehir Sever, 7 yaşında
Recep Kaan Karataş, 6 yaşında
Rüzgar Kanat Karakuş, 8 yaşında
Seycan Dilay Seyis, 10 yaşında
Sinem Karaçoban, 6 yaşında
Suveybe Düzenci, 8 yaşında
Tuana Nur Erdoğan, 8 yaşında
Zehra Naz Demir, 5 yaşında
Zeyd Muhammed Oğuz, 7 yaşında
Zeynep Neva Çakmak, 5 yaşında
Zeynep Sude Sakinoğlu, 8 yaşında
Zeynep Zümra Güngör, 7 yaşında