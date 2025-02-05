Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor
Bireylerin, gerçeği anormal şekilde yorumladığı ciddi bir ruhsal rahatsızlık olan şizofreni, kendisini genellikle halüsinasyonlar, anlamsız davranışlar ve etkili iletişimin bozulması gibi belirtilerle ele veriyor. Şizofreni vakalarının son yıllarda artışa geçtiğini belirten Kanadalı bilim insanları, bu yükselişin nedeninin esrar kullanımı olduğunu öne sürdü.
Ottawa Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, şizofreni vakalarındaki artışın esrar kullanımıyla bağlantılı olabileceği açıklandı.
Kanadalı araştırmacılar, esrarın 2015 yılında yasallaşması ardından şizofreni vakalarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını belirtti. Bu artış, yalnızca yirmi yılda yüzde 4’ten yüzde 10’a yükseldi. Uzmanlar, esrar kullanımının şizofreni semptomlarını kötüleştirdiğini ve esrarın giderek daha büyük bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.