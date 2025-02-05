Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor

İngiltere'de esrarın tıbbi amaçlarla kullanımı yaklaşık yedi yıl önce yasallaştırıldı ancak yalnızca sıkı kurallar altında ve sınırlı sayıda hasta için temin edilebiliyor.

Kanada'da ise tıbbi amaçlı esrar 2015’te, tıbbi olmayan kullanım ise 2018’de yasallaştı. 2006-2022 yılları arasında yapılan araştırmalarda, Kanada'nın Ontario eyaletinde acil servislere başvuran 14-64 yaş arasındaki bireylerin sayısı izlendi. Araştırma sonucunda, esrar kullanım bozukluğu olan 10.583 kişiden yüzde 9'u şizofreni geliştirirken, bu oran esrar kullanmayanlar arasında yalnızca yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, Ontario'da esrar kaynaklı psikoz ve bağımlılık nedeniyle hastaneye yapılan başvuruların arttığı belirtildi.