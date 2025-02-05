Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor

Bireylerin, gerçeği anormal şekilde yorumladığı ciddi bir ruhsal rahatsızlık olan şizofreni, kendisini genellikle halüsinasyonlar, anlamsız davranışlar ve etkili iletişimin bozulması gibi belirtilerle ele veriyor. Şizofreni vakalarının son yıllarda artışa geçtiğini belirten Kanadalı bilim insanları, bu yükselişin nedeninin esrar kullanımı olduğunu öne sürdü.

Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor - 1

Ottawa Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, şizofreni vakalarındaki artışın esrar kullanımıyla bağlantılı olabileceği açıklandı.

Kanadalı araştırmacılar, esrarın 2015 yılında yasallaşması ardından şizofreni vakalarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını belirtti. Bu artış, yalnızca yirmi yılda yüzde 4’ten yüzde 10’a yükseldi. Uzmanlar, esrar kullanımının şizofreni semptomlarını kötüleştirdiğini ve esrarın giderek daha büyük bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

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Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor - 2

"Son 17 yılda esrar kullanım bozukluğuyla ilişkili şizofreni vakalarının üç katına çıkması, özellikle genç nüfus için önleyici stratejilerin acilen uygulanması gerektiğini ortaya koyuyor" diyen Dr. Daniel Myran, bu riskin erkeklerde daha yüksek olduğunu söyledi.

Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor - 3

İngiltere'de esrarın tıbbi amaçlarla kullanımı yaklaşık yedi yıl önce yasallaştırıldı ancak yalnızca sıkı kurallar altında ve sınırlı sayıda hasta için temin edilebiliyor.

Kanada'da ise tıbbi amaçlı esrar 2015’te, tıbbi olmayan kullanım ise 2018’de yasallaştı. 2006-2022 yılları arasında yapılan araştırmalarda, Kanada'nın Ontario eyaletinde acil servislere başvuran 14-64 yaş arasındaki bireylerin sayısı izlendi. Araştırma sonucunda, esrar kullanım bozukluğu olan 10.583 kişiden yüzde 9'u şizofreni geliştirirken, bu oran esrar kullanmayanlar arasında yalnızca yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, Ontario'da esrar kaynaklı psikoz ve bağımlılık nedeniyle hastaneye yapılan başvuruların arttığı belirtildi.

Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor - 4

Esrarın aktif bileşenlerinden biri olan THC, beynin ruh hali, dikkat ve hafıza ile ilgili bölgelerini etkileyerek dopamin salgılar. Uzun süreli ve düzenli kullanımda, bu sinyaller bozulabilir ve psikiyatrik hastalık riski artabilir.

Araştırmalar, esrar kullanımının şizofreni, uykusuzluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve intihar düşünceleri gibi ciddi ruhsal sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Şizofreni vakaları neden arttı? Bilim insanları ''Tek bir sebebi var'' diyor - 5

Şizofreninin kesin nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da; genetik faktörler, beyin kimyasındaki anormallikler ve bağışıklık sistemi bozuklukları şizofreninin oluşumuna katkı sağlayan etmenler arasında yer alıyor.

Şizofreni genellikle 16-30 yaşları arasında başlar ve halüsinasyonlar, bulanık düşünceler ve sosyal izolasyon gibi belirtilerle kendini gösterir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inin şizofreni hastalığına sahip olduğu biliniyor.

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