Skandal (Bombshell) kadınları Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie bir arada
ntv.com.tr
Skandal (Bombshell) filminin başrol oyuncuları Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie, filmin galasında yan yana boy gösterdi.
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Skandal (Bombshell) filminin kadınları, filmin tanıtımı için bir araya geldi.
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Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie, yeni filmlerinin West Hollywood’daki Pacific Design Center’da yapılan galasında boy gösterdi.
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Nicole Kidman, Altuzzura imzalı bir takım ve Manolo Blahnik ayakkabısıyla; Margot Robbie, Mara Hoffman tasarımı kıyafetiyle ve Mansur Gavriel ayakkabılarıyla beğeni topladı.
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Üç ünlü oyuncuya basına karşı poz verirken, yönetmen Jay Roach ve filmin oyuncularından Nazanin Boniadi de katıldı.
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20 Aralık’ta gösterime girecek olan Skandal (Bombshell), dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları, skandaldan doğrudan etkilenen üç kadın Megyn Kelly (Theron), Gretchen Carlson (Kidman) ve Kayla Pospisil’in (Robbie) gözünden aktarıyor.