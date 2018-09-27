Slick Woods doğumdan iki hafta sonra eski haline döndü
ntv.com.tr
Ünlü model Slick Woods, doğumdan sadece iki hafta sonra hiç doğum kilosu kalmadığını gösteren fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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ABD’li model Slick Woods, doğumundan sadece iki hafta sonra çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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22 yaşındaki model, göbeğini açıkta bırakan kısa üst ve pantolondan oluşan kıyafetiyle ayna karşısında çektiği bu selfie’sini Instagram’ın hikaye bölümünde yayınladı.
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Erkek arkadaşı Adonis Bosso’dan Saphir adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getiren Woods’un doğumdan kısa süre sonra eski haline döndüğü görüldü.
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Bebeğini normal doğumla dünyaya getirdiğini söyleyen ünlü model, paylaşımının altına, “İstediğim her şeyi, istediğim zaman yapabileceğimi göstermek için buradayım ve siz de bunu yapabilirsiniz” mesajını yazdı.
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12 Eylül’de, ünlü şarkıcı Rihanna’nın Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markasının ses getiren defilesinde boy gösteren Woods, defileden sadece birkaç saat sonra doğuma gitti.