Sneijder, Yolanthe Cabau'yu Emma Heesters ile aldattı mı?

Eşiyle boşanma kriziyle sık sık gündeme gelen eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda basınına göre Yolanthe Cabau'yu genç şarkıcı Emma Heesters ile aldattı. Daha önce de Sneijder'in eşini aldattığını yazan ülke basını ilk kez isim açıklamış oldu.

Yolanthe Cabau ile boşanmanın eşiğinden dönen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder iddialara göre genç şarkıcı Emma Heesters ile eşini aldattı.

Daha önce aldatma iddiasıyla eşiyle boşanma aşamasına geldiği konuşulan 35 yaşındaki Sneijder, Hollanda basınının iddiasına göre önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı.

Daha önce boşanma kriziyle sık sık gündeme gelen ikiliden Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" mesajını yazmıştı.

Eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından aylar önce kaldıran Yolanthe Cabau'nun, daha önce aldığı ayrılık kararının arkasında şiddet olduğunu da iddia edilmişti.