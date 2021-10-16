Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım

Rap yıldızı Snoop Dog, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu.

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Snoop Dog, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.







Yıldız şarkıcı Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.







Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.







Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve 10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.







Snoop Dogg, daha önce bir takipçisinin yaptığı Yıldız Tilbe 'li kolajı sosyal medya hesabından paylaşmasıyla Türkiye'de gündem olmuştu.