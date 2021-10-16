Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım

Rap yıldızı Snoop Dog, uzun yıllardır kenevir üreten bir firmanın yatırımcısı oldu.

Haberler 16.10.2021 - 12:13

Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım - 1
Snoop Dog, uzun yıllardır kenevir üreten bir firma yatırım kararı aldı.


Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım - 2
Yıldız şarkıcı Portekiz'de kenevir üreten firmaya 15 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, Casa Verde'nin Avrupa'da yaptığı ilk yatırım oldu.


Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım - 3
Casa Verde adlı firmanın kurucu ortaklarından olan Snoop Dog'un bu yatırımı sonrası kenevir üreten firmanın ciro hedefi 20 milyon euro'ya yükseldi.


Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım - 4
Lizbon'a bir saat uzaklıkta olan ve 10 bin nüfuslu Vendas Novas bölgesinde bulunan şirket organik ve yüksek kalitede kenevir üretimi yapıyor.


Snoop Dog'dan kenevir sektörüne 15 milyon dolarlık yatırım - 5
Snoop Dogg, daha önce bir takipçisinin yaptığı Yıldız Tilbe'li kolajı sosyal medya hesabından paylaşmasıyla Türkiye'de gündem olmuştu.

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