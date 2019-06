Sofia Vergara bakım ve güzellik sırlarını paylaştı

Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Sofia Vergara, Health dergisine konuştu. “Kariyerimin başlarında neler yapmam gerekiyorsa onları yapıyordum ama artık böyle bir zorunluluğum bulunmuyor” diyen 46 yaşındaki oyuncu, dergiye güzellik sırlarını da verdi. Dergilerin güzellik sayılarında sizi sıkça görüyoruz. Cilt bakımınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Eskiden maskeler kullanır ve yüzümü fırçalardım. Kozmetiğe de bayılırdım. Ama yaş aldıkça daha sadeleşiyorum. Cildim, fazla ürün kullandığımda tepki veriyor. Aşırıya kaçmadan C vitamini kullanıyorum. Yüzüm için değil ama boynum ve dekoltem için birçok ürünü hâlâ deniyorum.

Gündüz ve gece uyguladığınız rutinleriniz nelerdir?



Her gece yatmadan önce sert bir süngerle makyajımı çıkarırım ve süngeri her hafta yenilerim. Hafif sabunlar kullanıyorum. Onun dışında retinol ve nemlendirici uyguluyorum. Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içindeyse çalıştığım için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum.