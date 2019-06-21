Sofia Vergara bakım ve güzellik sırlarını paylaştı

1 Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Sofia Vergara, Health dergisine konuştu. “Kariyerimin başlarında neler yapmam gerekiyorsa onları yapıyordum ama artık böyle bir zorunluluğum bulunmuyor” diyen 46 yaşındaki oyuncu, dergiye güzellik sırlarını da verdi.



Dergilerin güzellik sayılarında sizi sıkça görüyoruz. Cilt bakımınızda nelere dikkat ediyorsunuz?



Eskiden maskeler kullanır ve yüzümü fırçalardım. Kozmetiğe de bayılırdım. Ama yaş aldıkça daha sadeleşiyorum. Cildim, fazla ürün kullandığımda tepki veriyor. Aşırıya kaçmadan C vitamini kullanıyorum. Yüzüm için değil ama boynum ve dekoltem için birçok ürünü hâlâ deniyorum.





2 Gündüz ve gece uyguladığınız rutinleriniz nelerdir?



Her gece yatmadan önce sert bir süngerle makyajımı çıkarırım ve süngeri her hafta yenilerim. Hafif sabunlar kullanıyorum. Onun dışında retinol ve nemlendirici uyguluyorum. Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içindeyse çalıştığım için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum.

3 Güzellik için yediğiniz-içtiğiniz şeyler neler? Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum.





4 Şimdiye dek çalıştığınız bir makyaj sanatçısından öğrendiğiniz en önemli tavsiye nedir? Bana yalnızca beni iyi gösterecek renkler kullanmamı, böylece modanın kurbanı olmayacağımı söylediler. Bu nedenle 40 yıl boyunca hep aynı makyajı yaptım. Kahverengi, altın ve bronzlarla aram iyidir. Gri ve pembelerleyse pek hoş görünmem.







5 Peki ya saçınız? Onu nasıl sağlıklı tutuyorsunuz?

Benim saçım yağlı ve gün sonunda tamamen pörsüyor. Ama böylece kırılmıyor ve sağlıklı kalıyor. Çok fazla ürün kullanmıyorum çünkü saçım iyi durumda.





6 Spor yapıyor musunuz? Spora bayılmıyorum ama yapıyorum. Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim.





7 Ruhsal sağlığınız için yaptığınız en iyi şey nedir?

Birçok yıl çalıştıktan sonra, en yardımcı şeyin mesleğinizden zevk almak olduğunu keşfettim. Çünkü hiçbir şey sürekli problem yaratan ve enerjinizi emen insanlarla aynı ortamda bulunmaya değmiyor. Kariyerimin başlarında neler yapmam gerekiyorsa onları yapıyordum ama artık böyle bir zorunluluğum bulunmuyor. Eğer korkunç zamanlar geçireceksem, kendimi feda etmemin bir anlamı yok. Belirli bir başarıya ulaştığınız zaman böyle kararlar alabiliyor olmak, gerçekten iyi bir şey.









8 Oyuncu olmak isteyen diğer kadınlara verebileceğiniz tavsiyeleriniz nelerdir?



Ne yapacağınızı bilmeseniz bile kendinizden emin görünmek bence çok önemli. Kendinizi taşıma ve sunuş şekliniz son derece değerli. Kendisini öz güvensiz hisseden bir insandan daha kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizimkisi gibi bir sektörde de böyle davranmak çok kolay, sonuçta beyin ameliyatı yapmıyoruz! Bu nedenle derin nefes alın ve elinizden gelenin en iyisini yapın.





