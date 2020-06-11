Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı

11.06.2020 - 06:48
Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina döneminde emlak yatırımı yapmayı tercih etti. Ünlü çift, 26 milyon dolara bir malikane satın aldı.
1999 yılında inşa edilen malikane son beş yılda altı kez el değiştirdi. Şimdi de Vergara ve Mangeniello tarafından satın alındı.
Yaklaşık 1560 metrekare arazisi bulunan malikanenin en dikkat çekici yanı sahibine çok geniş bir oturma alanı sunması. Mülkün bahçesi ise sarayları aratmayacak türden. Ünlü çiftin karantina koşulları yüzünden böylebir yatırım yaptığı da konuşulanlar arasında.
Ana binanın yanı sıra geniş arazi üzerinde içinde her tür donanımı bulunan konuk evleri de yer alıyor.