Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina sürecini değerlendirip gösterişli bir emlak yatırımı yaptı. Çift, birçok ünlünün oturduğu Beverly Park bölgesinde 26 milyon dolara bir malikane satın aldı. Bu bölge, Beverly Hills'te mega malikanelerin en sık bulunduğu bölge olarak biliniyor. (Fotoğraflar: BACKGRID UK)

11.06.2020 - 06:48

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 1

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina döneminde emlak yatırımı yapmayı tercih etti.  Ünlü çift, 26 milyon dolara bir malikane satın aldı.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 2

1999 yılında inşa edilen malikane son beş yılda altı kez el değiştirdi. Şimdi de Vergara ve Mangeniello tarafından satın alındı.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 3

Yaklaşık 1560 metrekare arazisi bulunan malikanenin en dikkat çekici yanı sahibine çok geniş bir oturma alanı sunması. Mülkün bahçesi ise sarayları aratmayacak türden.  Ünlü çiftin karantina koşulları yüzünden böylebir yatırım yaptığı da konuşulanlar arasında. 

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 4
Birebir ölçülerde bir basketbol sahası, olimpik ölçülerde yüzme havuzu ve her tür aletin yer aldığı spor salonu da Vergara ve Manganiello'nun yeni evinde yer alan diğer özellikler.
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 5

Ana binanın yanı sıra geniş arazi üzerinde içinde her tür donanımı bulunan konuk evleri de yer alıyor.



Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 6
Dört tane otomobil parkı, özel motosiklet parkları, açık mutfak da malikanenin özelliklerinden.
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 7
Sofia Vergara ve Joe Manganiello, 2014 yılından bu yana evlenmeden önce satın aldıkları 10.6 milyon dolarlık mülkte yaşıyordu.


Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 8
Ünlü çiftin komşuları arasında Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Kimora Lee Simmons, Mark Wahlberg, Rod Stewart gibi ünlüler bulunuyor.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 9
Joe Manganiello ve Sofia Vergara, 2015 yılında evlendiler. Vergara'nın ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden 27 yaşında bir oğlu var...
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 10
İşte ünlü çiftin evinde fotoğraflar...
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 11
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 12
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 13
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 14
Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı - 15

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