Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina sürecini değerlendirip gösterişli bir emlak yatırımı yaptı. Çift, birçok ünlünün oturduğu Beverly Park bölgesinde 26 milyon dolara bir malikane satın aldı. Bu bölge, Beverly Hills'te mega malikanelerin en sık bulunduğu bölge olarak biliniyor. (Fotoğraflar: BACKGRID UK)

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11.06.2020 - 06:48

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina döneminde emlak yatırımı yapmayı tercih etti. Ünlü çift, 26 milyon dolara bir malikane satın aldı.

1999 yılında inşa edilen malikane son beş yılda altı kez el değiştirdi. Şimdi de Vergara ve Mangeniello tarafından satın alındı.

Yaklaşık 1560 metrekare arazisi bulunan malikanenin en dikkat çekici yanı sahibine çok geniş bir oturma alanı sunması. Mülkün bahçesi ise sarayları aratmayacak türden. Ünlü çiftin karantina koşulları yüzünden böylebir yatırım yaptığı da konuşulanlar arasında.

Birebir ölçülerde bir basketbol sahası, olimpik ölçülerde yüzme havuzu ve her tür aletin yer aldığı spor salonu da Vergara ve Manganiello'nun yeni evinde yer alan diğer özellikler.

Ana binanın yanı sıra geniş arazi üzerinde içinde her tür donanımı bulunan konuk evleri de yer alıyor.





Dört tane otomobil parkı, özel motosiklet parkları, açık mutfak da malikanenin özelliklerinden.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, 2014 yılından bu yana evlenmeden önce satın aldıkları 10.6 milyon dolarlık mülkte yaşıyordu.







Ünlü çiftin komşuları arasında Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Kimora Lee Simmons, Mark Wahlberg, Rod Stewart gibi ünlüler bulunuyor.





Joe Manganiello ve Sofia Vergara, 2015 yılında evlendiler. Vergara'nın ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden 27 yaşında bir oğlu var...

İşte ünlü çiftin evinde fotoğraflar...