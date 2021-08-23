Sofia Vergara tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı

Henüz 28 yaşındayken tiroit kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen Sofia Vergara, erken teşhisten dolayı şanslı olduğunu ifade etti. Kansere yakalandığını duyar duymaz panik yapmamaya çalıştığını söyleyen Vergara, kanserle nasıl mücadele ettiğini anlattı.

ntv.com.tr 23.08.2021 - 11:52

Sofia Vergara tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı - 1

Ünlü oyuncu Sofia Vergara, tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı. Modern Family dizisinin yıldızı, önceki gün sunuculuğunu üstlendiği 2021 Stand Up to Cancer etkinliğinde, kendisine henüz 28 yaşındayken konulan tiroit kanseri teşhisinden söz etti.

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kanser hastası olmasının rutin kontrol sırasında ortaya çıktığını söyledi. Vergara, “Rutin muayenede doktorum boynumda bir yumru fark etti. Pek çok test yaptılar ve sonunda bana tiroit kanseri olduğumu söylediler” dedi.

Sofia Vergara tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı - 2

"KANSERLE İLGİLİ HER ŞEYİ ARAŞTIRDIM"

“Gençken kanser sözcüğünü duyduğunuzda aklınız pek çok yere gidiyor” diyen Vergara, “Panik yapmamaya çalıştım ve eğitim almaya karar verdim” şeklinde konuştu.

“Her kitabı okudum, kanserle ilgili her şeyi araştırdım” diyen ünlü oyuncu, “Erken teşhis ve doktorlarım ile ailemin desteğini almak en önemlisiydi” dedi.

Sofia Vergara tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı - 3
Vergara, daha önce kanserle mücadelesini anlatırken, tiroidinin alınması gerektiğini ve böylece tamamen iyileşebileceğini açıklamıştı. Oyuncu, hipotiroidiyi (tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılanması) önlemek için hala ilaç kullanıyor.
Sofia Vergara tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı - 4
Vergara konuşmasında, "Bu süre zarfında sadece tiroit kanseriyle ilgili değil, aynı zamanda kriz zamanlarında birlikte daha iyi olduğumuzu da öğrendim” ifadesini kullandı.
Sofia Vergara tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı - 5
Ünlü oyuncu, geçen yıl hayranlarına mamografi çektirmenin önemini anlatmıştı.

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