Ünlü oyuncu Sofia Vergara, tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı. Modern Family dizisinin yıldızı, önceki gün sunuculuğunu üstlendiği 2021 Stand Up to Cancer etkinliğinde, kendisine henüz 28 yaşındayken konulan tiroit kanseri teşhisinden söz etti.

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kanser hastası olmasının rutin kontrol sırasında ortaya çıktığını söyledi. Vergara, “Rutin muayenede doktorum boynumda bir yumru fark etti. Pek çok test yaptılar ve sonunda bana tiroit kanseri olduğumu söylediler” dedi.