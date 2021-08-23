ntv.com.tr 23.08.2021 - 11:52
Ünlü oyuncu Sofia Vergara, tiroit kanseriyle mücadelesini anlattı. Modern Family dizisinin yıldızı, önceki gün sunuculuğunu üstlendiği 2021 Stand Up to Cancer etkinliğinde, kendisine henüz 28 yaşındayken konulan tiroit kanseri teşhisinden söz etti.
49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kanser hastası olmasının rutin kontrol sırasında ortaya çıktığını söyledi. Vergara, “Rutin muayenede doktorum boynumda bir yumru fark etti. Pek çok test yaptılar ve sonunda bana tiroit kanseri olduğumu söylediler” dedi.
"KANSERLE İLGİLİ HER ŞEYİ ARAŞTIRDIM"
“Gençken kanser sözcüğünü duyduğunuzda aklınız pek çok yere gidiyor” diyen Vergara, “Panik yapmamaya çalıştım ve eğitim almaya karar verdim” şeklinde konuştu.
“Her kitabı okudum, kanserle ilgili her şeyi araştırdım” diyen ünlü oyuncu, “Erken teşhis ve doktorlarım ile ailemin desteğini almak en önemlisiydi” dedi.