Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan, hem kabuğu hem de suyuyla da çeşitli sağlık sorunlarına çare oluyor. Uzmanlar, soğanın içerisinde bulunan yararlı mineraller ve vitaminlerin kalp hastalıkları riskini azaltmasının yanı sıra diyabet yönetiminde de etkili olabileceğini ifade ediyor.

Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir? - 1

2016 yılında Pakistan'daki Bahauddin Zakariya Üniversitesi tarafından yayımlanan çalışmada, soğanın içeriğindeki flavonoidler ve sülfür bileşenlerinin mikroorganizmaları engelleyici özelliklere sahip olduğu ve bağışıklığı güçlendirebileceği ortaya çıktı.

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Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir? - 2

2009 yılında yapılan bir başka araştırmada ise soğan özütünün kolesterol seviyelerini düzenlediği, kan basıncını düşürdüğü ve kalp hastalıkları riskini azalttığı bulundu. Soğandaki kükürt bileşenleri ve flavonoidler, damar sağlığını iyileştirerek kan akışını artırabilir ve kalp hastalıkları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu bulgular, Journal of Hypertension dergisinde yayımlandı.

Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir? - 3

Bilim insanları, soğan özütünün saç dökülmesini azaltmada ve saç büyümesini hızlandırmada da etkili olduğunu vurguluyor. Soğanın içerdiği kükürt ve biyotin gibi bileşiklerin saç köklerini uyararak sağlıklı bir saç derisi sağladığı ileri sürülüyor.

Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir? - 4

Yapılan araştırmalar, soğanın insülin duyarlılığını artırdığı ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini tespit etti. Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan analizde, soğanın hipoglisemik etkileri sayesinde diyabetli bireylerin kan şekeri seviyelerini iyileştirmede faydalı olabileceğini görüldü.

Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir? - 5

International Journal of Infectious Diseases dergisinde yayımlanan başka bir çalışmada ise soğan özütünün, bakteri öldürücü ve virüs engelleyici etkileri olduğu tespit edildi. Araştırma, soğanın özellikle soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde faydalı olabileceğini kanıtladı.

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