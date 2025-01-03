Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir?
Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan, hem kabuğu hem de suyuyla da çeşitli sağlık sorunlarına çare oluyor. Uzmanlar, soğanın içerisinde bulunan yararlı mineraller ve vitaminlerin kalp hastalıkları riskini azaltmasının yanı sıra diyabet yönetiminde de etkili olabileceğini ifade ediyor.
2016 yılında Pakistan'daki Bahauddin Zakariya Üniversitesi tarafından yayımlanan çalışmada, soğanın içeriğindeki flavonoidler ve sülfür bileşenlerinin mikroorganizmaları engelleyici özelliklere sahip olduğu ve bağışıklığı güçlendirebileceği ortaya çıktı.