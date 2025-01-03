Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

2009 yılında yapılan bir başka araştırmada ise soğan özütünün kolesterol seviyelerini düzenlediği, kan basıncını düşürdüğü ve kalp hastalıkları riskini azalttığı bulundu. Soğandaki kükürt bileşenleri ve flavonoidler, damar sağlığını iyileştirerek kan akışını artırabilir ve kalp hastalıkları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu bulgular, Journal of Hypertension dergisinde yayımlandı.