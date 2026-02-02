Soğuk havalara moral dobingi. Depresyona karşı bavulunu topla

Türkiye'den kışın ziyaret edilemesi gereken en önemli şehirlerden biri hiç şüphesiz ki Bursa'dır. Uludağ'da kayak sporlarını deneyerek vakit geçirilebiliyor. Kayak yapmak istemeyenler için de oldukça kültürel zenginliği bulunan Bursa yemekleri ve kültürüyle de mutlu edecek bir rota haline geliyor.