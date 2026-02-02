Soğuk havalara moral dobingi. Depresyona karşı bavulunu topla

Kışın yoğunluğu ile ruhsal çöküntülere çare arayanlara verilen en büyük öneri seyahat oluyor. Seyahatlerinizde mutlu edecek seyahat rotaları...

PİSA KULESİ
PİSA KULESİ

Forbes araştırmacılarının yaptığı araştırmaya göre kışın seyahat etmenin en çok mutlu edeceği yerlerden biri İtalya'da Pisa Kulesi oldu. Eğlenceli fotoğraflar çekip yürüyerek kolayca gezilebilen sokaklarıyla Pisa listenin ilk sırasında yer alıyor. 

WARNER BROS. STÜDYO'SU 1
WARNER BROS. STÜDYO'SU

Londra'da yer alan  Warner Bros. Stüdyo'sunu gezmek ise listenin ikinci sırasında. Heycan ve nostajiye gidişle beraber çeşitli duyguları bir arada yaşayabileceğiniz bir tur rotası haline geliyor. 

UNIVERSAL STUDİOS 2
UNIVERSAL STUDİOS

Hollywood'un eşsiz alanlarından biri olan Universal Studios listede yer alıyor. Heycan verici oyuncaklar ve canlı gösterileri sayesinde yıllardır yoğun ilgi görüyor. Yalnızca tursitlerden değil ABD'de yaşayan vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. 

CENTRAL PARK 3
CENTRAL PARK

New York’taki Central Park ABD’de güçlü bir arama ilgisine sahip bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Donmuş göletleri, samimi köşeleri ve hemen dışında uzanan hareketli şehir hayatıyla; aktivite ve dinlenmeyi dengeleyen, insanın içini iyi hissettiren bir şehir kaçamağı sunuyor.

 

EYFEL KULESİ 4
EYFEL KULESİ

Aşıklar şehri olarak Paris'in en önemli simgesi olan Eyfel Kulesi, ihtişamlı manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Ocak ayında daha az kalabalık olması, manzaranın keyfini çıkarmayı da kolaylaştırıyor. Bu ziyaretler romantik ve moral yükseltici olarak tanımlanıyor. 

BURSA- ULUDAĞ 5
BURSA- ULUDAĞ

Türkiye'den kışın ziyaret edilemesi gereken en önemli şehirlerden biri hiç şüphesiz ki Bursa'dır. Uludağ'da kayak sporlarını deneyerek vakit geçirilebiliyor. Kayak yapmak istemeyenler için de oldukça kültürel zenginliği bulunan Bursa yemekleri ve kültürüyle de mutlu edecek bir rota haline geliyor. 

EN MUTLU ŞEHİR SİNOP 6
EN MUTLU ŞEHİR SİNOP

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen Yaşam Memmuniyeti Araştırmasında Sinop yüzde 77  oranla yaşam memnuniyetinde en mutlu İl oldu. Kültürel yapıları ve doğal güzellikleriyle Sinop kışın tercih edilecek rotalardan biri oluyor. 

TARİHİ YAPILARIYLA ÇANAKKALE 7
TARİHİ YAPILARIYLA ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada'ya bağlantısyla tatilinizde deniz keyfi yapıp hem de tarih fışkıran kültürel bölgeleri gezebilme imkanı tanıyor. Kışın özellikle daha sakin yapısıyla öne çıkan Çanakkale, tarihi yapıları ve anıtlarını rotanıza ekleyebileceğiniz bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. 

