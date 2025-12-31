Soğuk havaların vazgeçilmez lezzetleri. İçinizi ısıtacak içecekler
Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı şu günlerde hem içinizi ısıtan hem de keyifle tüketebileceğiniz içecekler büyük ilgi görüyor.
Soğuk kış günlerinde kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz pek çok basit tarifli içecek, evinize huzur katan ritüellere dönüşebilir. İşte salepten ıhlamura, elma çayından sıcak çikolataya içinizi ısıtacak içecekler…
SALEP
Soğuk günlerin en geleneksel lezzetlerinden biri olan salep, sevilen kış içeceklerinin başında geliyor. Gerçek salep tozu ve sütle hazırlanan bu lezzetli alternatif, genellikle tarçınla süslenerek servis edilir.
BOZA
Darı irmiğiyle yapılan ve fermante bir içecek olan boza, mayhoş tadı ve yoğun kıvamıyla kış akşamlarının vazgeçilmezler lezzetlerinden biri. Bağışıklık dostu olan bozayı içerken geneksel bir tat yakalamak içinse üzerine tarçın serpebilir ve kavrulmuş leblebi ekleyebilirsiniz.
IHLAMUR ÇAYI
Kış aylarının vazgeçilmez bitki çaylarından biri olan ıhlamur, kolay hazırlanması ve yumuşak içimiyle 7'den 70'e herkesin favorisi. Tarçın, elma, ayva, bal ya da limonla da zenginleştirebileceğiniz ıhlamur, kış akşamlarını daha keyifli hale getirir.
SICAK ÇİKOLATA
Soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtacak hem de sizi mutlu edecek olan sıcak çikolata, evde yapılması da oldukça kolay bir içcecek. İstediğiniz herhangi bir çikolata, biraz şeker, bir bardak süt ve vanilya ile hazırlayabileceğiniz sıcak çikolatayı daha kremsi hale getirmek için biraz krema da kullanabilirsiniz.
Süslemesi içinse ister çikolata rendesi, ister şekerlemeler ya da biraz krem şanti kullanabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizleyken içilen bir bardak sıcak çikolata keyfinizi katlayabilir.
ELMA ÇAYI
Kışın hem farklı bir tat arıyor hem de gripten korunmak istiyorsanız elma çayı sizin için iyi bir alternatif olabilir. Kabuklu kırmızı elma, 1 çubuk tarçın, 2 bardak su ve 3-4 karanfili kaynatarak hazırlayacağınız çayınızı isterseniz bal ve limonla da tatlandırabilirsiniz.
BALLI SICAK SÜT
Küçük büyük herkesin favori içeceklerinden biri olan ballı süt, akşam yatmadan önce içilirse sizi rahatlatır ve uykuya geçişinizi kolaylaştırabilir.