Soğuk havaların vazgeçilmez lezzetleri. İçinizi ısıtacak içecekler

Soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtacak hem de sizi mutlu edecek olan sıcak çikolata, evde yapılması da oldukça kolay bir içcecek. İstediğiniz herhangi bir çikolata, biraz şeker, bir bardak süt ve vanilya ile hazırlayabileceğiniz sıcak çikolatayı daha kremsi hale getirmek için biraz krema da kullanabilirsiniz.

Süslemesi içinse ister çikolata rendesi, ister şekerlemeler ya da biraz krem şanti kullanabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizleyken içilen bir bardak sıcak çikolata keyfinizi katlayabilir.