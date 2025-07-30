Soğuk mu ılık su mu: İlaç içerken hangisi daha iyi?
Günlük yaşamda çoğu kişi ilaçlarını alırken kullandıkları suyun sıcaklığına dikkat etmez. Ancak uzmanlara göre suyun soğuk ya da ılık olması, ilacın vücutta çözünme ve emilim hızını etkileyerek etkinliğinde önemli rol oynayabiliyor.
Soğuk su, sindirim sürecini yavaşlattığı için bazı ilaçların etkisinin gecikmesine neden olabiliyor. Bu durum, yavaş salınımlı ilaçlar için faydalı olabilecekken hızlı etki göstermesi gereken ilaçlarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca soğuk su, bazı ilaçların neden olabileceği mide rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabiliyor.