Soğuk mu ılık su mu: İlaç içerken hangisi daha iyi?

Soğuk su, sindirim sürecini yavaşlattığı için bazı ilaçların etkisinin gecikmesine neden olabiliyor. Bu durum, yavaş salınımlı ilaçlar için faydalı olabilecekken hızlı etki göstermesi gereken ilaçlarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca soğuk su, bazı ilaçların neden olabileceği mide rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabiliyor.