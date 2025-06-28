Soğuk su içmek faydalı mı, zararlı mı? Vücut üzerindeki etkisi
Soğuk su tüketimiyle ilgili tartışmalar, sindirime zarar verdiğine dair iddiaları destekleyen somut bir kanıt olmadan devam ediyor. Soğuk su burun mukus kalınlığını artırabilir ve potansiyel olarak migreni tetikleyebilir veya bazılarında yemek borusu sorunlarını kötüleştirebilirken, egzersiz sırasında aşırı ısınmayı önleme ve egzersiz sonrası iyileşmeye yardımcı olma gibi faydalar sunar.
Soğuk su içmeyle ilgili tartışmalar merak uyandırdı ve bazıları mideyi kasarak sindirime zarar verebileceğine inanıyor. Ancak bunu destekleyecek sağlam bir kanıt yok.
Hem soğuk hem de oda sıcaklığındaki su sizi etkili bir şekilde susuz bırakmaz. Soğuk su, özellikle egzersizden sonra ferahlatıcı olabilir, vücudu serinletmeye yardımcı olabilir ve muhtemelen metabolizmayı biraz hızlandırabilir.