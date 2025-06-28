Soğuk su içmek faydalı mı, zararlı mı? Vücut üzerindeki etkisi

SOĞUK SU İÇMENİN ETKİLERİ

Raporlara göre soğuk su içmenin faydaları şunlardır:



Sporcular veya yoğun fiziksel aktivite yapan kişiler için faydalıdır



Egzersiz sırasında aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur (2012 çalışması)

Egzersiz seanslarını daha başarılı hale getirir

Daha düşük bir çekirdek sıcaklığının korunmasına yardımcı olur, fiziksel performansı artırır.

Soğuk su, sıcak günlerde veya zorlu bir antrenmandan sonra süper ferahlatıcıdır. Sizi serinletmeye, kalp atış hızınızı yavaşlatmaya ve daha hızlı daha iyi hissetmenizi sağlar.

Soğuk su kilo vermenize yardımcı olur mu?

Soğuk su içmek kilo vermeye küçük bir ölçüde yardımcı olabilir.





