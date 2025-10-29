Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor

KURU VE SOĞUK HAVA RİSKİ ARTIRIYOR

Kışın düşük bağıl nem, mukus tabakasını incelterek mikropların yakalanmasını zorlaştırıyor. Cleveland Clinic uzmanları, kuru havanın mukusu “mikroplar için daha az etkili bir tuzak” haline getirdiğini ifade ediyor. Ayrıca araştırmalar, influenza ve rinovirüs gibi solunum yolu virüslerinin düşük sıcaklık ve düşük nemde daha uzun süre hayatta kaldığını gösteriyor.