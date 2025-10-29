Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte burun akıntısı, öksürük ve soğuk algınlığı vakalarında artış gözleniyor. Uzmanlar, soğuk ve kuru havanın vücudun doğal savunmasını zayıflatarak bu artışta önemli rol oynadığını belirtiyor.
Araştırmacılar, burun sıcaklığı düştüğünde bağışıklık tepkisinin yavaşladığını ortaya koydu. Normalde 37 °C olan burun içi sıcaklığı, soğuk havada yaklaşık 32 °C’ye gerilediğinde hücrelerin antiviral sinyaller üretme kapasitesi azalıyor. Bu durum, virüslerin burun ve boğazdaki ilk savunma hattını daha kolay aşmasına olanak tanıyor.