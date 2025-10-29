Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte burun akıntısı, öksürük ve soğuk algınlığı vakalarında artış gözleniyor. Uzmanlar, soğuk ve kuru havanın vücudun doğal savunmasını zayıflatarak bu artışta önemli rol oynadığını belirtiyor.

Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor - 1

Araştırmacılar, burun sıcaklığı düştüğünde bağışıklık tepkisinin yavaşladığını ortaya koydu. Normalde 37 °C olan burun içi sıcaklığı, soğuk havada yaklaşık 32 °C’ye gerilediğinde hücrelerin antiviral sinyaller üretme kapasitesi azalıyor. Bu durum, virüslerin burun ve boğazdaki ilk savunma hattını daha kolay aşmasına olanak tanıyor.

Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor - 2

KURU VE SOĞUK HAVA RİSKİ ARTIRIYOR

Kışın düşük bağıl nem, mukus tabakasını incelterek mikropların yakalanmasını zorlaştırıyor. Cleveland Clinic uzmanları, kuru havanın mukusu “mikroplar için daha az etkili bir tuzak” haline getirdiğini ifade ediyor. Ayrıca araştırmalar, influenza ve rinovirüs gibi solunum yolu virüslerinin düşük sıcaklık ve düşük nemde daha uzun süre hayatta kaldığını gösteriyor.

Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor - 3

Virüslerin havada daha uzun süre asılı kalması ve soğuk burunda daha hızlı çoğalması, enfeksiyon olasılığını artırıyor.

Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor - 4

İç mekanlarda, özellikle merkezi ısıtma sistemlerinin devrede olduğu yerlerde, havanın tekrar sirküle edilmesi de virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), iç mekan ortamının sıcaklık, nem, havalandırma ve yüzey kontaminasyonu gibi faktörlerin viral enfeksiyon riskini doğrudan etkilediğini bildiriyor.

Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor - 5

PEKİ, NE YAPMAK GEREKİYOR?

Araştırmacılar, basit önlemlerle kış aylarında hastalık riskinin azaltılabileceğini vurguluyor:

İç mekan bağıl nemini %40-60 seviyesinde tutmak, mukozal sağlığı koruyor ve virüslerin hayatta kalma olasılığını azaltıyor.

Soğuk havayı solumadan önce ağız ve burunu kapatarak burun boşluğunun ani soğumasını önlemek.

Soğuk ve kuru hava bağışıklığı nasıl düşürüyor? Vücudun doğal savunmasını zayıflatıyor - 6

Kalorifer açıkken bile odaları düzenli olarak havalandırmak, virüs yüklü aerosol birikimini azaltıyor.

Bol su içmek ve genel sağlığa özen göstermek.

Kalabalık ve düşük nemli iç mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmak.

Uzmanlar, kışın soğuk ve kuru havanın, zayıflamış mukozal bağışıklık, virüslerin daha uzun süre hayatta kalması ve iç mekan koşullarının bulaşmaya elverişli hale gelmesiyle solunum yolu enfeksiyonları riskini artırdığına dikkat çekiyor.

