ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve birbirinden farklı ürünler satışa çıktı. Kurban Bayramı heyecanı ŞOK marketlere erken geldi. eşit çeşit bayram çikolataları ve şekerlerinin yanı sıra mutfakta işinizi kolaylaştıracak araç, gereçler uygun fiyata raflarda yerini alıyor. Bayramda vazgeçilmeziniz olmaya hazır ürünler arasında; Wok Tava 319 TL,Ragnar 2'li Tava 369 TL, Düdüklü Tencere 999 TL, Sac Kavurma 289 TL, 4'lü Kesim Tahtası 499 TL'ye yer alıyor. İşte, ŞOK bayram özel aktüel ürünler...
Aktüel ürün katalogları yakından takip ediliyor. Bayram öncesinde hazırlıklarını sürdürenler, eksiklerini tamamlamak adına ŞOK aktüel kataloğunu bekliyordu. ŞOK marketlerde evlerin temel gereksinimlerini tamamlamaya yönelik her çeşit ürün satışa sunuldu. 22 Mayıs- 10 Haziran arası geçerli aktüel ürünler listesi.