ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve birbirinden farklı ürünler satışa çıktı. Kurban Bayramı heyecanı ŞOK marketlere erken geldi. eşit çeşit bayram çikolataları ve şekerlerinin yanı sıra mutfakta işinizi kolaylaştıracak araç, gereçler uygun fiyata raflarda yerini alıyor. Bayramda vazgeçilmeziniz olmaya hazır ürünler arasında; Wok Tava 319 TL,Ragnar 2'li Tava 369 TL, Düdüklü Tencere 999 TL, Sac Kavurma 289 TL, 4'lü Kesim Tahtası 499 TL'ye yer alıyor. İşte, ŞOK bayram özel aktüel ürünler...

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 1

Aktüel ürün katalogları yakından takip ediliyor. Bayram öncesinde hazırlıklarını sürdürenler, eksiklerini tamamlamak adına ŞOK aktüel kataloğunu bekliyordu. ŞOK marketlerde evlerin temel gereksinimlerini tamamlamaya yönelik her çeşit ürün satışa sunuldu. 22 Mayıs- 10 Haziran arası geçerli aktüel ürünler listesi.

YAŞAM HABERLERİ

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 2

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 22 MAYIS - 10 HAZİRAN

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata - 169 TL

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata - 199 TL

Kahve Dünyası Lavi - 215 TL

Beyoğlu Dubacco Dubai Çikolatası Hediyelik - 249 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 3

Kent Assortment/ Tofy/ Missbo - 75 TL

Ülker Toffe/ Bonbon Çeşitleri - 75 TL

Taşkale Lokum - 99 TL

Ebru Limon Kolonyası Bidon - 85 TL

Marmara İncir/ Zeytin Çiçeği Kolonyası - 64, 90 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 4

Nescafe Ice Çikolata Aromalı/ Original - 59,90 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç - 119 TL

Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi Taco&Kinoa - 12,50 TL

Amigo Mısır Çerezi Çeşitleri - 20 TL

3 L Gimy Aromalı İçecek Çeşitleri - 44,90 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 5

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir - 119 TL

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı - 379 TL

Közlenmiş Biber - 59,90 TL

Ketçap Acı/Tatlı - 29,90 TL

Piyale Un - 37,50 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 6

Mon Amour Sky Line Eyeliner - 69,90 TL

Mon Amour Matte Lipstick Color Queen - 59,90 TL

Selpak Desenli Peçete - 19 TL

Gliss Şampuan Çeşitleri - 89,90 TL

10 KG Bingo Matik - 319 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 7

Cam Ankastre Set - 6.499 TL

Salça-Et Kıyma Makinesi - 1.899 TL

RagnarWok Tava - 319 TL

Sate Tava - 399 TL

Bravo Pankek Tava - 259 TL

Orkide Düdüklü Tencere - 999 TL

Aile Boy Çaydanlık - 699 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 8

4'lü Kesim Tahtası 

Bıcak Bileyici - 75 TL

PVC Masa Örtüsü - 89,95 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı - 179 TL

Lüks Masa Örtüsü - 249 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 9

Ton Balığı Eko - 100 TL

Nescafe Gold Ekonomik Paket - 130 TL

Head&Shoulders Şampuan - 80 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 10

Active Traktör Pedallı - 1.490 TL

Smart Bisiklet - 599 TL

16 Jant Çocuk Bisikleti - 2.990 TL

ŞOK aktüel 21 Mayıs - 10 Haziran: ŞOK marketlerde bayram havası! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bayrak şeker/çikolata çeşitleri, Marmara kolonyası, Salça ve et kıyma makinesi... - 11
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