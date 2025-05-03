Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı

ŞOK market hafta içi ve hafta sonu fırsatları ile uygun fiyata pek çok çeşit ürünü satışa sunuyor. Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Hafta sonu fırsatları arasında; Vans marka kadın-erkek ayakkabı çeşitleri 2.299-2499 TL, Masajlı Koşu Bandı 14.999 TL, Air Bike 7.999 TL, kadın-erkek şort ve t-shirt çeşitleri 299 TL'ye raflardaki yerini alıyor. Bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünler var?

Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı - 1

ŞOK aktüel ürünler belli oldu. Hafta sonu ŞOK marketlerde alışveriş yapacaklar için her çeşit spor araç ve gereçleri tegzahlarda olacak. Evde spor yapanlara yönelik bulunmaz fırsatlar yine ŞOK hafta sonu aktüel ürünler arasında yerini alıyor. 3-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

YAŞAM HABERLERİ

Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı - 2

ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Masaj Tabancası 749 TL
Egzersiz Minderleri 149-249-349 TL
Dijital Banyo Baskülü 199 TL
Karın Kas Aleti 249 TL
Pilates Çemberi 199 TL
Pilates Topu 69,95-299 TL
Pilates Egzersiz Seti 149 TL
Masa Tenisi Seti 199 TL
Pipetli Sporcu Matarası 149 TL
Masaj Barı 100 TL
Kadın - erkek şort ve t-shirtler 299 TL

Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı - 3

Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 12.999 TL
Slazenger Walk On Koşu Bandı 9.999 TL
Fox Fitness FZ23 Bisiklet 3.899 TL
Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 6.999 TL
Fox Fitness F70 Mini Bike 1.499 TL
Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 14.999 TL
Fox Fitness X2 Air Bike 7.999 TL

Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı - 4

Old Skool Ayakkabı Kahve/Siyah 2.299 TL
Ua Old Skool Ayakkabı Siyah /Mavi/Siyah-Beyaz/Lacivert/Yeşil/Bordo 2.499 TL
MN Ward Ayakkabı 2.299 TL
MN Filmore Ayakkabı 2.299 TL
UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.499 TL
MN Skate Old Skool Ayakkabı 2.499 TL
UA SK8-Low Ayakkab 2.299 TL

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