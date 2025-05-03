Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı
ŞOK market hafta içi ve hafta sonu fırsatları ile uygun fiyata pek çok çeşit ürünü satışa sunuyor. Bu hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Hafta sonu fırsatları arasında; Vans marka kadın-erkek ayakkabı çeşitleri 2.299-2499 TL, Masajlı Koşu Bandı 14.999 TL, Air Bike 7.999 TL, kadın-erkek şort ve t-shirt çeşitleri 299 TL'ye raflardaki yerini alıyor. Bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünler var?
ŞOK aktüel ürünler belli oldu. Hafta sonu ŞOK marketlerde alışveriş yapacaklar için her çeşit spor araç ve gereçleri tegzahlarda olacak. Evde spor yapanlara yönelik bulunmaz fırsatlar yine ŞOK hafta sonu aktüel ürünler arasında yerini alıyor. 3-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.