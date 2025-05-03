Satışta! ŞOK aktüel katalog 3-6 Mayıs: ŞOK markette bu hafta sonu; masaj tabancası, karın kas aleti, banyo baskülü, koşu bandı

ŞOK aktüel ürünler belli oldu. Hafta sonu ŞOK marketlerde alışveriş yapacaklar için her çeşit spor araç ve gereçleri tegzahlarda olacak. Evde spor yapanlara yönelik bulunmaz fırsatlar yine ŞOK hafta sonu aktüel ürünler arasında yerini alıyor. 3-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.