Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ile kriz iddialara yanıt

Sivrioğlu, MasterChef'e nasıl şef olduğunu şöyle anlatmıştı: Avustralya’da yaşıyordum ama Türkiye’den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. ‘MasterChef başlıyor’ diye bir yazı gördüm sosyal medyada... Arkadaşıma ‘MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya’da pazarlarım’ dedim..."





