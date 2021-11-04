Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ile kriz iddialara yanıt

Haberler 04.11.2021 - 15:00
MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın ücret farkları yüzünden araları açıldığı öne sürüldü.
Sivrioğlu, bu iddialara yanıt verdi. Sivrioğlu, Yalçınkaya ile bir kış yaşanmadığını aktararak, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca..." dedi.
Sivrioğlu şöyle devam etti: "Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir, gerisi laf-ı güzaf"
Sivrioğlu, MasterChef'e nasıl şef olduğunu şöyle anlatmıştı: Avustralya’da yaşıyordum ama Türkiye’den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. ‘MasterChef başlıyor’ diye bir yazı gördüm sosyal medyada... Arkadaşıma ‘MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya’da pazarlarım’ dedim..."
"Artık nasıl iletildi, kimden gitti bilmiyorum. Başka türlü gitmiş haber. ‘Biz de onu arıyorduk’ demişler. Olay bu şekilde gelişince de ‘sen buraya gel’ oldu. Konuştuk, Avustralya’daki işlerimden bahsettim ‘bir iki aya çeker, bitiririz’ dediler. İlk sene 38, geçen sene 80 küsür bölüm, bu sene 135’e doğru gidiyoruz. İyi ki de gelmişim, iyi ki bu kararı vermişim..."