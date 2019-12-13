Son 10 yıla damga vuran ünlü kıyafetler

Lady Gaga
2010 MTV Ödül Töreni'nde etten elbise
Rihanna
2015 MET Gala'da Guo Pei elbise
Meghan Markle
Stella McCartney imzalı düğün resepsiyonu elbisesi (2018)
Billy Porter
2019 Oscar Töreni'nde Christian Siriano elbise
Jennifer Lopez
2019 Versace defilesi
Angelina Jolie
2012 Oscar Töreni'nde Versace elbise
Michelle Obama
2009 başkanlık yemin töreninde Jason Wu elbise
Cardi B
2019 Grammy Ödül Töreni'nde Mugler elbise
Emma Stone
La La Land filmi (2017)
Bella Hadid
2016 Cannes Film Festivali'nde Alexandra Gauthiere elbise
Emma Watson
Güzel ve Çirkin filmi (2017)
Kim Kardashian
2019 MET Gala'da Mugler elbise
Serena Williams
ABD Açık Maçı, 2018 - Virgil Abloh imzalı tütülü tenis kıyafeti
Kate Middleton
Alexander McQueen gelinlik (2011)
Jared Leto
2019 MET Gala'da Gucci elbise
Billy Bobby Brown
Stranger Things dizisinde Eleven karakterinin pembe elbisesi (2016)
Rihanna
2018 MET Gala'da John Galliano elbise
Prenses Eugenie
Peter Pilotto gelinlik (2018)
Keira Knightley
Anna Karenina filmindeki kısmızı elbise, 2012
Lady Gaga
2019 MET Gala'da Brandon Maxwell elbise
Jennifer Lawrence
2013 Oscar Töreni'nde Dior elbise
Janelle Monáe
2019 MET Gala'da Christian Siriano elbise
2019 Viktor & Rolf defilesinde sloganlı elbise
"Utangaç değilim, sadece senden hoşlanmıyorum"
Jennifer Lopez
2015 MET Gala'da Versace elbise
Beyonce
Lemonade klibi (2016) - Roberto Cavalli elbise
Kendall ve Kylie Jenner
2019 MET Gala'da Versace elbiseler
Adut Akech
2019 Moda Ödülleri'nde Valentino elbise
Kim Kardashian
Paper Dergisi (2014)