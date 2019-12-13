Son 10 yıla damga vuran ünlü kıyafetler

Angelna Jolie'nin tek bacağını açıkta bırakan Oscar elbisesinden Lady Gaga'nın etten elbisesine, Rihanna'nın omlete benzetilen MET Gala elbisesinden Kate Middleton'ın gelinliğine, ünlü isimlerin tercih ettiği pek çok elbise 2010'lu yılların en çok akılda kalanları oldu. İşte ünlülerin son 10 yıla damga vuran meşhur kıyafetleri...

Lady Gaga

2010 MTV Ödül Töreni'nde etten elbise

Rihanna

2015 MET Gala'da Guo Pei elbise

Meghan Markle

Stella McCartney imzalı düğün resepsiyonu elbisesi (2018)

Billy Porter

2019 Oscar Töreni'nde Christian Siriano elbise

Jennifer Lopez

2019 Versace defilesi

Angelina Jolie

2012 Oscar Töreni'nde Versace elbise

Michelle Obama

2009 başkanlık yemin töreninde Jason Wu elbise

Cardi B

2019 Grammy Ödül Töreni'nde Mugler elbise

Emma Stone

La La Land filmi (2017)

Bella Hadid

2016 Cannes Film Festivali'nde Alexandra Gauthiere elbise

Emma Watson

Güzel ve Çirkin filmi (2017)

Kim Kardashian

2019 MET Gala'da Mugler elbise

Serena Williams

ABD Açık Maçı, 2018 - Virgil Abloh imzalı tütülü tenis kıyafeti

Kate Middleton

Alexander McQueen gelinlik (2011)

Jared Leto

2019 MET Gala'da Gucci elbise

Billy Bobby Brown

Stranger Things dizisinde Eleven karakterinin pembe elbisesi (2016)

Rihanna

2018 MET Gala'da John Galliano elbise

Prenses Eugenie

Peter Pilotto gelinlik (2018)

Keira Knightley

Anna Karenina filmindeki kısmızı elbise, 2012

Lady Gaga

2019 MET Gala'da Brandon Maxwell elbise

Jennifer Lawrence

2013 Oscar Töreni'nde Dior elbise

Janelle Monáe

2019 MET Gala'da Christian Siriano elbise

2019 Viktor & Rolf defilesinde sloganlı elbise

"Utangaç değilim, sadece senden hoşlanmıyorum"

Jennifer Lopez

2015 MET Gala'da Versace elbise

Beyonce

Lemonade klibi (2016) - Roberto Cavalli elbise

Kendall ve Kylie Jenner

2019 MET Gala'da Versace elbiseler

Adut Akech

2019 Moda Ödülleri'nde Valentino elbise

Kim Kardashian

Paper Dergisi (2014)

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