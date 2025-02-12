Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici

Simba Sleep'in gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, uyku eksikliğinin cilt problemlerinden kilo alımına kadar pek çok ciddi sağlık sorununa neden olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, yetersiz uykunun kadınları, erkeklerden daha kötü etkilediğinin de altını çizdi.

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 1

Simba'nın İngiltere genelinde 2 bin 175 yetişkin üzerinde yaptığı araştırma, bireylerin yüzde 60'ından fazlasının her gece önerilen yedi saatlik uykuyu alamadığını ve bu durumdan özellikle kadınların etkilendiğini gösterdi. Çalışmada, yetersiz uykunun insan vücudu üzerindeki etkileri görselleştirildi.

YAŞAM HABERLERİ

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 2

Cilt, uykusuzluğun etkilerini ilk gösteren alanlardan biri olarak tespit edildi. Kadınların yüzde 28'i düzenli olarak uykusuz kaldıklarında hassas cilt problemi yaşadıklarını bildirirken, erkeklerde bu oran sadece yüzde 17 idi. Diğer belirtiler arasında ise zayıf tırnaklar ve eşit olmayan cilt tonu gibi işaretler bulunuyordu.

Uzmanlar, geceleri cildin kendini yenileyip onarmaya çalıştığını ancak uyku eksikliği nedeniyle kan akışının azalmasının cildi soluklaştırdığını ifade etti. Ayrıca, uyku eksikliğinin vücudun stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırarak egzama ve sedef hastalıklarını şiddetlendirebileceği, kızarıklık ve kaşıntıya yol açabileceği de belirtildi.

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 3

Simba'nın araştırması, yetersiz uykunun 35 ila 44 yaş arasındaki kişilerin yüzlerinde, egzama artışına yol açtığını ortaya koydu. Ayrıca, 18 ila 34 yaş arasındaki bireylerin yüzde 70'inin yüzünde yüzlerinde dermatit artışı yaşandığı da görüldü.

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 4

KİLO SORUNLARI

Araştırma, uyku eksikliği ile kilo alımı arasında da bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Vücut kitle indeksi obez olan katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, sağlıklı kilodaki katılımcıların yüzde 44'ü ve zayıf olanların yüzde 55'i, gece boyunca yedi saatten az uyuduklarını belirtti. Ayrıca, geceleri yedi saatten az uyuyanların yüzde 79'unun karın bölgelerinde yağ biriktiği tespit edildi.

Ses getiren analizde, uyku sırasında vücudun açlık ve tokluk hormonlarının dengelendiği, uyku eksikliğinin ghrelin seviyelerini artırarak insanların daha aç hissetmesine yol açtığı, leptin seviyelerinin ise düşerek tokluk hissini azalttığı belirtildi. 

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 5

Uyku eksikliği, yağ depolama hormonlarını etkileyerek cinsiyete bağlı kilo alma desenlerine de katkıda bulunuyor. Çalışmayı yürüten Lisa Artis, kadınların hormonal değişiklikler nedeniyle kalça ve uyluklarında daha fazla yağ birikmesi görülebileceğini, erkeklerin ise testosteron seviyelerinin düşmesiyle karın yağında artış fark edilebileceğini açıkladı.

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 6
Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 7

ŞİŞKİNLİK SORUNU

Uyku eksikliğinin bir diğer yaygın etkisinin ise ödem ve şişkinlik olduğu belirlendi. Çalışmada, uyku eksikliği çeken kadınların yüzde 36'sı şişkinlikten şikayet ederken, erkeklerin yüzde 50'si aynı şikayetleri dile getirdi.

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 8

Kadınların yüzde 15'i şişkin ayak bilekleri yaşadığını bildirirken, erkeklerde bu oran neredeyse üç kat daha azdı. Araştırmacılar, uyku eksikliğinin, vücuttaki su dengesini düzenleyen vazopressin hormonunun salınımını etkileyerek şişkinliğe yol açabileceğini vurguladı.

Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici - 9

Simba'nın araştırmasında, kadınların yüzde 34'ü ve erkeklerin yüzde 18'i ayaklarının üşüdüğünü belirtirken, yüzde 27'lik bir kadın grubu ise ellerinin üşüdüğünü bildirdi. Artis, uyku kaybının vücudun iç sıcaklığını yönetme yeteneğini bozarak, ellerde ve diğer uzuvlarda dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

Uyku eksikliğinin kalp hastalıkları, böbrek sorunları, yüksek tansiyon, diyabet ve felç gibi ciddi sağlık problemlerine yol açtığı da biliniyor.

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