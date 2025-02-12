Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza nasıl zarar veriyor? Bulgular endişe verici
Simba Sleep'in gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, uyku eksikliğinin cilt problemlerinden kilo alımına kadar pek çok ciddi sağlık sorununa neden olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, yetersiz uykunun kadınları, erkeklerden daha kötü etkilediğinin de altını çizdi.
Simba'nın İngiltere genelinde 2 bin 175 yetişkin üzerinde yaptığı araştırma, bireylerin yüzde 60'ından fazlasının her gece önerilen yedi saatlik uykuyu alamadığını ve bu durumdan özellikle kadınların etkilendiğini gösterdi. Çalışmada, yetersiz uykunun insan vücudu üzerindeki etkileri görselleştirildi.