Son araştırma ortaya koydu: Uykusuzluk vücudumuza neler yapıyor? Bulgular korkutucu

Cilt, uykusuzluğun etkilerini ilk gösteren alanlardan biri olarak tespit edildi. Kadınların yüzde 28'i düzenli olarak uykusuz kaldıklarında hassas cilt problemi yaşadıklarını bildirirken, erkeklerde bu oran sadece yüzde 17 idi. Diğer belirtiler arasında ise zayıf tırnaklar ve eşit olmayan cilt tonu gibi işaretler bulunuyordu.

Uzmanlar, geceleri cildin kendini yenileyip onarmaya çalıştığını ancak uyku eksikliği nedeniyle kan akışının azalmasının cildi soluklaştırdığını ifade etti. Ayrıca, uyku eksikliğinin vücudun stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırarak egzama ve sedef hastalıklarını şiddetlendirebileceği, kızarıklık ve kaşıntıya yol açabileceği de belirtildi.