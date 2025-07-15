Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor
Şanlıurfa'da bulunan 400 yıllık Barutçu Hanı, uzun süredir atıl durumdaydı ve son depremlerde ciddi hasar görmüştü. Tarihi han, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşmaya hazırlanıyor.
Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şanlıurfa, zengin tarihi mirası ve kültürel dokusuyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu potansiyelin korunmasını amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi yapılarına yönelik restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.