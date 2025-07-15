Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor

Tarihi hanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Gülpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bilinen adıyla Barutçu Hanı, dönem dönem çeşitli şekillerle isimlendirilmiş. Osmanlı döneminde yapıldığı söyleniyor ama 19, 18 ve 17. yüzyılda inşa edildiğini iddia edenler de var. Sonrasında Musevi kökenli bir ailenin uhdesine geçtiği için Yahudi Hanı adıyla biliniyor.

En sonunda bilinen ismi ile günümüze kadar gelen Barutçu Hanı, Türkiye'deki nadir yapılardan biridir. 3 katlı olması nedeniyle çok büyük önem arz eden hanın restorasyonunu şu anda gerçekleştiriyoruz. İnşallah en geç Kasım ayının sonunda, buranın restorasyonu tamamlanmış olur.''