Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor

Şanlıurfa'da bulunan 400 yıllık Barutçu Hanı, uzun süredir atıl durumdaydı ve son depremlerde ciddi hasar görmüştü. Tarihi han, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşmaya hazırlanıyor.

Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor - 1

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şanlıurfa, zengin tarihi mirası ve kültürel dokusuyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu potansiyelin korunmasını amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi yapılarına yönelik restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor - 2

Barutçu Hanı'ndaki restorasyon çalışmaları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla hız kazandı. Yapı içinde ekipler tarafından detaylı teknik analizler yapılırken, restorasyon hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor. Tüm çalışmalar, hanın tarihi dokusuna zarar vermeden ve özgün mimarisi korunarak yürütülüyor.

Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor - 3

Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Halfeti gibi destinasyonlarla birlikte düşünüldüğünde, Barutçu Hanı'nın da bu kültürel zenginliğe katkı sunması hedefleniyor.

Son depremlerde ciddi hasar görmüştü: 400 yıllık Barutçu Hanı restore ediliyor - 4

Tarihi hanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Gülpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bilinen adıyla Barutçu Hanı, dönem dönem çeşitli şekillerle isimlendirilmiş. Osmanlı döneminde yapıldığı söyleniyor ama 19, 18 ve 17. yüzyılda inşa edildiğini iddia edenler de var. Sonrasında Musevi kökenli bir ailenin uhdesine geçtiği için Yahudi Hanı adıyla biliniyor.

En sonunda bilinen ismi ile günümüze kadar gelen Barutçu Hanı, Türkiye'deki nadir yapılardan biridir. 3 katlı olması nedeniyle çok büyük önem arz eden hanın restorasyonunu şu anda gerçekleştiriyoruz. İnşallah en geç Kasım ayının sonunda, buranın restorasyonu tamamlanmış olur.''

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