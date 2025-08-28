Son dönemlerde ilgi arttı: Kişinin burcuna göre üretiyorlar

Her dönemde ve her yaş gurubunda insanları kullanabileceği farklı taşların olduğunu belirten Kozan, "Eski uygarlıklardan bu yana insanoğlu takı olarak kullanmaya devam ediyor. Günümüzde de insanlar doğal taşlardan yapılan tespih, kolye, bileklik gibi takı ürünlerini kullanıyorlar. Birçok taş çeşidi var her taşın farklı özellikleri, faydaları var. Kimi dönem öğrenciler sınav zamanında motivasyonlarını, başarılarını arttırmak için belirli taşlardan bize başarı bileklikleri yaptırırlar.