Son dönemlerde ilgi arttı: Kişinin burcuna göre üretiyorlar
Doğal taşlardan yapılan takı ve aksesuar ürünlerine olan ilgi, dönemsel olarak değişiyor. Eski uygarlıklardan bu yana kullanılan doğal taşlar günümüzde de tespih, kolye ve bileklik gibi ürünlerde tercih ediliyor.
Binlerce yıldır insan hayatında yer alan doğal taşlar, günümüzde de takı ve aksesuar olarak sıkça tercih edilmeye devam ediyor. Hafızayı güçlendirdiğine, motivasyonu artırdığına, ağrı ve sızılara iyi geldiğine inanılan taşlar, aynı zamanda dekoratif şıklıklarıyla da dikkat çekiyor.