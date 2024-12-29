Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti
Son yıllarda büyük şehirlerde artan nüfus oranları nedeniyle birçok kişi, sakin ve doğal bir hayatın özlemini çekiyor. Bursa'nın İznik ilçesi de, kaostan uzak bir yaşam dileyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Özellikle emekliler tarafından tercih edilen İznik, hem uygun fiyatlı arsaları hem de büyüleyici tabiatıyla adından söz ettiriyor.
Marmara Bölgesi’nin saklı kalmış cenneti olan İznik, bir süredir Bursa’nın favori ilçeleri arasında yer alıyor. Özellikle emeklilerin ilgisini çeken bu ilçe, doğası ve huzurlu atmosferiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.