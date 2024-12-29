Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti

Son yıllarda büyük şehirlerde artan nüfus oranları nedeniyle birçok kişi, sakin ve doğal bir hayatın özlemini çekiyor. Bursa'nın İznik ilçesi de, kaostan uzak bir yaşam dileyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Özellikle emekliler tarafından tercih edilen İznik, hem uygun fiyatlı arsaları hem de büyüleyici tabiatıyla adından söz ettiriyor.

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 1

Marmara Bölgesi’nin saklı kalmış cenneti olan İznik, bir süredir Bursa’nın favori ilçeleri arasında yer alıyor. Özellikle emeklilerin ilgisini çeken bu ilçe, doğası ve huzurlu atmosferiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 2

Aynı zamanda tatil yapmak isteyenlerin de rotasını çevirdiği İznik, yeşillikleri ve sessizliğiyle hem dinlenmek isteyenlere hem de tarih meraklılarına hitap ediyor. İstanbul’a yakın olması, emekliler için İznik’i daha cazip kılıyor.

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 3

İznik, tarihsel mirasıyla da oldukça zengin bir ilçe. Antik çağda Nikaia adıyla bilinen bu bölge, Büyük İskender’in generallerinden Antigonos tarafından kuruldu.

İznik, yalnızca Osmanlı ve Selçuklu mirasıyla değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahip. Burada yapılan ilk konsilde, Hristiyanlığın önemli inançlarından biri olan ''Üçleme'' öğretisi kabul edildi. İznik, daha sonra Selçukluların hakimiyetine geçti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkentlerinden biri oldu.

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 4

Bu dönemde ünlü İznik çinileri, özellikle mavi ve yeşil tonlarıyla sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. İznik çinilerinin zarif motifleri, Osmanlı sanatının en değerli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 5

İznik Gölü'nün etrafında yer alan bu ilçede, doğal güzellikler tarihi ile iç içe geçmiş durumda. 

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 6

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, ilçenin en dikkat çekici unsurlarından biridir.

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 7

Son yıllarda İznik, yalnızca turistler ve emekliler için değil, gayrimenkul yatırımcıları için de cazip bir merkez haline geldi. Bölgedeki kiraların, Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine göre oldukça uygun seviyelerde kaldığı biliniyor. İznik'te kiralık ev fiyatları, 10 bin TL gibi makul rakamlardan başlayabiliyor.

Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti - 8

İznik'in sunduğu doğal güzellikler ve uygun yaşam şartları, hem tatilcilerinin hem de kalıcı olarak yerleşmeyi düşünenlerin ilgisini çekiyor. İznik, su sporları ve açık hava aktiviteleriyle bölgenin önde gelen turistik noktalarından biri olmasının yanı sıra, yatırımcılar için de dikkatle izlenmesi gereken bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor.

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