Son yıllarda emeklilerin gözde ilçesi oldu: Ucuz arsalar kapanın elinde kalıyor, Marmara'nın gizli cenneti

İznik, tarihsel mirasıyla da oldukça zengin bir ilçe. Antik çağda Nikaia adıyla bilinen bu bölge, Büyük İskender’in generallerinden Antigonos tarafından kuruldu.

İznik, yalnızca Osmanlı ve Selçuklu mirasıyla değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahip. Burada yapılan ilk konsilde, Hristiyanlığın önemli inançlarından biri olan ''Üçleme'' öğretisi kabul edildi. İznik, daha sonra Selçukluların hakimiyetine geçti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkentlerinden biri oldu.