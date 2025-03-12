Son yılların popüler terimi: Overthink ne demek? Overthink belirtileri neler?
Son yıllarda herkesin dilinde olan, sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir terim var: Overthink. Türkçeye "aşırı düşünmek" ya da "düşünce tuzağına düşmek" olarak çevrilebilecek bu kavram, günümüzün hızlı tempolu dünyasında giderek daha fazla insanın deneyimlediği bir zihinsel durum haline geldi. Peki, "overthink" nedir? Overthink belirtileri neler?
"Overthink", Türkçeye "aşırı düşünmek" veya "fazla düşünmek" olarak çevrilebilir. Bir durumu ya da olayı gereğinden fazla düşünmek, her açıdan analiz etmek ve bazen de basit bir şeyi karmaşık hale getirmek anlamına gelir.