Son yılların yaygın terimi: Daddy Issues nedir?
Bazı bireyler çocukluk dönemlerinde babalarıyla mesafeli bir ilişki yaşarken, bazıları ise aşırı yakın ancak sağlıksız bağlar kurabiliyor. Her iki durum da halk arasında sıkça kullanılan "daddy issues" (baba sorunları) olarak adlandırılan duruma zemin hazırlayabiliyor.
Çocuklukta babasıyla sağlıksız bir ilişki yaşayan bireyler, yetişkinlikte başkalarıyla bağ kurmakta zorlanabiliyor. Özellikle ilgisiz ya da istismarcı babalar, çocuklarında güvensiz bağlanma stilinin gelişmesine neden olabiliyor.