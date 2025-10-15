Son yılların yaygın terimi: Daddy Issues nedir?

Onay ve ilgi arayışı: Baba sorunları yaşayan bireyler, sürekli ilgi ve sevgi ihtiyacı duyabilirler. Bu, partnerlerinden sürekli övgü sözcükleri beklemelerine neden olur. Zamanla bu durum ilişkiyi yıpratabilir.

Terk edilme korkusu: Yalnız kalmaktan yoğun şekilde korkan bireyler, bir ilişki bitmeden hemen başka bir ilişkiye geçebilirler. Bu kişiler, yalnız kalmamak adına sağlıksız ilişkilere katlanabilir.

Toksik ilişkileri tekrarlama: Bazı bireyler, çocuklukta yaşadıkları toksik ilişki modellerini farkında olmadan tekrar ederler. Olumsuz ve zararlı ilişkiler, tanıdık geldiği için bilinçaltında tercih edilebilir hale gelir.





