Songül Öden her akşam sokaktaki kedileri besliyor

Oyuncu Songül Öden önceki akşam Nişantaşı sokaklarında kedileri beslerken görüntülendi. Öden, “Bunu her akşam yapıyorum” dedi.
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2012’den bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’yla birlikte kadın hakları ve çocuklar üzerine çalışmalar yapan Songül Öden önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Sırtında çantasıyla sokakları dolaşan Öden, gördüğü kedileri elleriyle besledi.
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Son olarak Payitaht: Abdülhamid dizisinde rol alan Öden, her gördüğü kedi için sırt çantasından mama ve su çıkartarak kaplara bıraktı. Evine girene kadar her gördüğü hayvanlarla ilgilenen Öden semt sakinlerinin takdirini topladı.
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Sokak kedilerini ilk kez beslemediğini söyleyen ünlü oyuncu, “Bunu her akşam yapıyorum ve böyle mutlu oluyorum. Her zaman da yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
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Öden sözlerine şöyle devam etti: “Mümkün oldukça sokaktaki canlılara su ve mama desteği yapmaya çalışıyorum. Dünya üzerinde hep beraber yaşıyoruz."
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"Herkes ufak bir yardımda bulunursa onlar için hayat bu kadar zor olmaz"