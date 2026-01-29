Songül Öden'den oyunculuk itirafı. "Annem için başta hayal kırıklığıydı"

Çocukluk yıllarının Ankara'da geçtiğini ve bir ağabeyi, iki ablası, bir kız kardeşi olduğunu söyleyen Songül Öden, annesinin çocuklarını tek başına büyüttüğünü ve bunun hayatına katkısını duygulanarak anlattı:

“Güçlü bir kadın oldum bence bu sayede. Kendime, yapabileceklerime inanmayı ilke edindim. Güçten kast ettiğim bu. Kızım doğduktan sonra annemi daha iyi anladım. Çok güzel bir kariyer yaptım ama annemi kendimden daha başarılı buluyorum."