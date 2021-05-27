Sonu Sood: Fotoğraflarımın üzerine süt dökmeyin

Ülkenin dört bir yanındaki insanlara hayati önemdeki corona virüs yardımını sağlamak için bir grup gönüllüye liderlik eden Bollywood oyuncusu Sonu Sood, ibadet eden hayranlarından fotoğraflarına süt dökerek sütü israf etmemelerini ve bunun yerine muhtaçlar için ayırmalarını istedi.

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27.05.2021 - 07:12

Hindistan'ın Andra Pradeş vilayetindeki Kurnool ve Nellore şehirlerinde kaydedilen yeni bir videoda, Sonu Sood hayranlarının 47 yaşındaki Bollywood aktörünün fotoğrafının üzerine süt döktüğü ve genellikle tanrılara ibadet için yapılan bir tören düzenlediği görülüyor.

Bu durum, Paal abhishekam adı veriler ve Hindu tanrısı Shiva'ya adanmış kişiler tarafından ifa edilen bir prosedür. Eşit miktarda kaynatılmamış süt, bal, ghee (tereyağı), kaymak ve şeker bir kasede karıştırılıyor ve ardından karışım tanrının heykelinin üzerine dökülüyor. Sood'un hayranları, corona virüs hastalarının yardımına koştuğu için oyuncuya minnettarlığını göstermek istediğinden bu töreni gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Sood, videoya gurur duyduğunu belirterek yanıt verdi fakat herkesi sütü muhtaç kişiler için ayırmaya çağırdı istedi. Oyuncunun tepkisi hayranları tarafından takdir edildi.





Bir kullanıcı “Evet, sütü böyle boşa harcamayın, corona virüs ile mücadele edenlere bağışıklıklarını artırmak için zerdeçalla birlikte verilerek kullanılmalı. Lütfen bu salgın durumunu anlayın ve ona göre çalışın" diye yazdı. Başka bir kullanıcıysa "Buna son verilmeli. Bu salgın bize doğa gerçeğini hatırlatmalı ve her gün kullandığımız temel (gıdalar) boşa gitmemeli. Bunları doğru şekilde kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.





Bu ay Sood ve gönüllü ekibi Bengaluru'daki bir hastaneye 16'dan fazla oksijen tüpü sağlayarak 22 corona virüs hastasının hayatını kurtarmıştı.





Oyuncu geçen yıldan beri salgınla ilgili kaynakları ve bilgileri yaymak için sosyal medya platformlarını kullanıyor. Film oyuncularının devasa maketlerine süt dökerek ibadet etmek Hindistan'da hayli yaygın ve özellikle oyuncu Rajinikanth kendisine olan sevgisini göstermek için bu töreni rutin olarak gerçekleştiren hayranlarıyla bilinir.