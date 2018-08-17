Sophie Turner ağlama krizine girdi (Adet dönemi sendromu)
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, sokakta ağlama krizi fotoğraflarına adet dönemi sendromu açıklaması getirdi.
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Game of Thrones dizisinin Sansa Stark’ı Sophie Turner, New York’ta sokakta ağlarken görüntülendi.
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22 yaşındaki İngiliz oyuncunun yanında bulunan şarkıcı nişanlısı Joe Jonas, onu teselli etti.
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Nişanlısıyla sarılarak yürüyen Turner, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.
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Ünlü oyuncunun ağlarken çekilen fotoğrafları, basında, “Evlilik stresi nedeniyle mi ağladı?” sorusuyla verildi.
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Bazı gazeteler, 29 yaşına giren Joe Jonas üzerinden haberi vererek, “Joe Jonas doğum gününü, nişanlısını teseli ederek geçirdi” yorumunu yaptı.
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Ağlarken çekilen fotoğraflarını gazetelerde gören Turner, ise dün akşam Twitter üzerinden ağlamasına esprili bir açıklama getirdi.
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Turner adet dönemi ruh halinden dolayı ağladığını ima ederek, “Tanrı’ya şükür ki harika bir nişanlım var. Şu adet çok sevimsiz bir şey” dedi.