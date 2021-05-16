Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu

"PAPARAZZİLERDEN NE PAHASINA OLURSA OLSUN KAÇIYORUZ"

İngiliz yıldız, video mesajında, “Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum” diye konuştu.