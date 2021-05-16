Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner, 10 ay önce dünyaya getirdiği ve yüzünü hiç göstermediği kızının fotoğraflarını çeken paparazzilere karşı açtı ağzını, yumdu gözünü. Turner, "Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum" dedi.

ntv.com.tr 16.05.2021 - 08:54

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 1

VİDEO İLE ÖFKE KUSTU

Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner, paparazzilere açtı ağzını, yumdu gözünü. 25 yaşındaki çiçeği burnunda anne, 10 aylık kızı Willa’nın fotoğraflarını yayınlayan paparazzilere, yayınladığı ama daha sonra sildiği bir video ile veryansın etti.

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 2

"PAPARAZZİLERDEN NE PAHASINA OLURSA OLSUN KAÇIYORUZ"

İngiliz yıldız, video mesajında, “Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum” diye konuştu.  

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 3

“O benim kızım. Bu hayatta fotoğrafının çekilmesini istemedi” diyen Turner, sözcüklerini seçme gereği duymadan, küfürlü ifadelerle kızgınlığını dile getirdi.

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 4

"MİDEM BULANIYOR"

Dark Phoenix filminin yıldızı, “Yetişkin adamların izinsiz şekilde bir bebeğin fotoğraflarını çekmesi korkunç. Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum” diye konuştu.

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 5

Turner konuşmasını, “Bu çok iğrenç ve izin almıyorsunuz” diyerek öfkesini yansıttı.

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 6
Amerikalı şarkısı Joe Jonas ile evli olan Turner’ın hamilelik haberi, Şubat 2020’de çıkmıştı. Çift, hiçbir zaman bebek bekledikleri duyurusu yapmadı ve hamilelik sürecinde kameralardan uzak yaşadı.
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 7
Ancak yine de hamilelik döneminde yürüyüş anları paparazzilerin kamerasına takıldı.
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 8
Turner, bebeğini dünyaya getirdikten sonra, hamilelik fotoğraflarını nostaljik paylaşım olarak sosyal medya hesabında yayınladı.
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 9

Turner ve Jonas çiftinin bebeği temmuz ayında dünyaya geldi. İkili, bebekleriyle ilgili bilgileri mümkün olduğunca gizli tuttu.

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 10

Turner, sosyal medyada bebeğinin fotoğrafını hiç paylaşmadı.

Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 11
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 12
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 13
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 14
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 15
Sophie Turner bebeğinin fotoğraflarını çeken paparazzileri topa tuttu - 16

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