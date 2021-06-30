Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kutladı.

30.06.2021 - 10:58

Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 1
Game of Thrones dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner ve Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları paylaşarak kutladı.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 2
25 yaşındaki Turner ile 31 yaşındaki Jonas  düğünlerindeki romantik danstan havuz partisine kadar şimdiye dek hiç görülmemiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınladı.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 3
Çiftin düğün pastasının arzu ve aşk tanrısı Cupid ile süslendiği görüldü.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 4
Turner, arkadaşlarıyla bir örnek giydiği pijamalarla yaptıkları gelin partisinden bir fotoğraf da paylaştı.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 5
Jonas, evlilik yıldönümü fotoğraflarına, “Hayatımın en iyi iki yılı. Seni seviyorum Sophie" notunu düştü.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 6
Çift, Mayıs 2019'da Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift saha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 7
Ekim 2017'de nişanlanan çiftin bir kızı var.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı - 8
Hamilelik haberini gizli tutmaya çalışan, ancak hamilelik döneminde sık sık paparazziler tarafından görüntülenen çiftin bebeği, geçen yıl temmuz ayında dünyaya geldi.

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