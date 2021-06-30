Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kutladı.

Abone ol Paylaş









30.06.2021 - 10:58

Sophie Turner ve Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, Game of Thrones dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncuve Amerikalı şarkıcı, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğün lerinden hiç görülmemiş fotoğrafları paylaşarak kutladı.

25 yaşındaki Turner ile 31 yaşındaki Jonas düğünlerindeki romantik danstan havuz partisine kadar şimdiye dek hiç görülmemiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Çiftin düğün pastasının arzu ve aşk tanrısı Cupid ile süslendiği görüldü.

Turner, arkadaşlarıyla bir örnek giydiği pijamalarla yaptıkları gelin partisinden bir fotoğraf da paylaştı.

Jonas, evlilik yıldönümü fotoğraflarına, “Hayatımın en iyi iki yılı. Seni seviyorum Sophie" notunu düştü.

Çift, Mayıs 2019'da Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift saha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti.

Hamilelik haberini gizli tutmaya çalışan, ancak hamilelik döneminde sık sık paparazziler tarafından görüntülenen çiftin bebeği, geçen yıl temmuz ayında dünyaya geldi.