Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kutladı. Game of Thrones dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner ve Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları paylaşarak kutladı. 25 yaşındaki Turner ile 31 yaşındaki Jonas düğünlerindeki romantik danstan havuz partisine kadar şimdiye dek hiç görülmemiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında yayınladı. Çiftin düğün pastasının arzu ve aşk tanrısı Cupid ile süslendiği görüldü. Turner, arkadaşlarıyla bir örnek giydiği pijamalarla yaptıkları gelin partisinden bir fotoğraf da paylaştı. Jonas, evlilik yıldönümü fotoğraflarına, “Hayatımın en iyi iki yılı. Seni seviyorum Sophie" notunu düştü. Çift, Mayıs 2019'da Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift saha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti. Ekim 2017'de nişanlanan çiftin bir kızı var. Hamilelik haberini gizli tutmaya çalışan, ancak hamilelik döneminde sık sık paparazziler tarafından görüntülenen çiftin bebeği, geçen yıl temmuz ayında dünyaya geldi.